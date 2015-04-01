Yalçın Menteş yaşadığı zorlukları anlattı

İşte Yalçın Menteş'in açıklamaları;



“Bir çok ünlü arkadaşım vardı herkes beni arar sorardı, hastalandıktan sonra arkadaşlarım sürekli azaldı. Mehmet Ali Erbil bir kez ziyaretime geldi. Kaç senelik dosttuk daha kimler kimler var. Yalnız kaldım ve bana eski eşim destek oldu. Bana şimdi eski eşim bakıyor ancak kendimi suçlu hissediyorum çünkü eski eşim bana bakıyor diye eşimin dul aylığını kestiler. Psikolojim çok bozuldu. Kendimle ilgili özel bir durum istemiyorum ama yeniden incelensin biz eşimle yeniden nikah kıymadık ve birlikte de yaşamıyoruz sadece o bana destek oluyor. Arayıp gizlice beraberler diye şikayet eden kişi vicdansızdır” Herkesi yanlış tanımışım. Birol Güven destek verdi ve 90’larda dizi bitene kadar rol aldım. Şimdi yine dizilerde rol almak istiyorum. Bana moral olur, alkışları özledim, Yakında bağımsız olarak yürüyeceğim” dedi.

