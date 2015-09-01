Yalçın Güzelce hayatını kaybetti (Yalçın Güzelce kimdir?)

Çok sayıda dizi ve sinema projesinde oynayan 64 yaşındaki Yalçın Güzelce, 5 yıl önce beyninde tümör bulunması nedeniyle ameliyat olmuş ve sağlığına kavuşmuştu.
Son günlerde tekrar eden rahatsızlığı nedeniyle zor günler geçiren usta isim, bugün hayara gözlerini yumdu.
Sanatçının cenazesi Çarşamba günü Teşvikiye Camii'nde kılınacak öğle namazını müteakip defnedilecek.
Önemli dizilerde rol almıştı
Başarılı oyuncu Güzelce, Davacı, Değirmen, Piano Piano Bacaksız, Polizei, Fırtınalar, Deli Divane, Eyvah Babam, Evimiz Olacaktı, Cennet Mahallesi, Hayat Apartmanı ve Kurtlar Vadisi Pusu gibi birçok film ve dizide oynamıştı.
OYNADIĞI FİLM VE DİZİLER
Takiye: Allah'ın Yolunda Sinema Filmi
Hesaplaşma Hesaplaşma
Kurtlar Vadisi Pusu
Hayat Apartmanı
Arka Sokaklar
Emret Komutanım
Kalp Gözü
Cennet Mahallesi
Paşa Baba Konağı
Sır Dosyası
Hicran
Fanatik
Evimiz Olacak mı?
Kaçıklık Diploması
Eyvah Babam
Deli Divane
Sihirli Ceket
Zampara Seyfettin
Fırtınalar
Piano Piano Bacaksız
Vatan Yolu / Dei Heimreise
Polizei Polizei (Filinta)
Sıcak Tatlı
Değirmen
Davacı
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