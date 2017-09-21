Ya kocam elimden giderse

Hollywood kulislerinde şu sıralar Penelone Cruz'un kocası Javier Bardem'in rol alacağı yeni proje yüzünden rahatının kaçtığı konuşuluyor.
Bardem ile 2010 yılından bu yana evli olan 43 yaşındaki iki çocuk annesi Cruz'un uykularını bu kadar kaçıran ise Angelina Jolie'nin de filmin kadrosunda yer alma olasılığı.
Bardem, yönetmenliğini Bill Condon'ın üstlendiği Bride of Frankenstein adlı film için anlaşmasını uzun zaman önce imzaladı. Oyuncu kadrosunda yer alacak kadın yıldız için ise Jolie'nin adı geçiyor. Radaronline.com'un iddiasına göre bu durum da Penelope Cruz'u rahatsız ediyor.
Bunun nedeni Angelina Jolie'nin Hollywood'da bazı çevrelerde "erkek yiyen kadın" olarak bilinmesi. Bay ve Bayan Smith filminde birlikte oynadığı Brad Pitt, Jolie'ye aşık olup o dönemdeki eşi Jennifer Aniston'dan boşanmıştı.
Jolie'nin daha sonra rol aldığı The Tourist filmindeki rol arkadaşı Johnny Depp'in o dönemde birlikte olduğu Vanesa Paradis'nin de Jolie'den çekindiği uzun süre konuşulmuştu.
Radaronline'a konuşan bir kaynak, Penelope Cruz'un Angelina Jolie'ye çok da hayran olmadığını belirtti. Aynı kaynak "Bunun tek nedeni Jolie'nin erkekleri etkileme konusunda çok başarılı olması değil. Aynı zamanda yüksek egosuyla setteki herkesi egemenliği altına almak istemesi" diye konuştu.
Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün
Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün
Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün
Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün
Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün
Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün
Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün
Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün
Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün
Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün