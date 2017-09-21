Ya kocam elimden giderse

Hollywood kulislerinde şu sıralar Penelone Cruz'un kocası Javier Bardem'in rol alacağı yeni proje yüzünden rahatının kaçtığı konuşuluyor.

Bardem ile 2010 yılından bu yana evli olan 43 yaşındaki iki çocuk annesi Cruz'un uykularını bu kadar kaçıran ise Angelina Jolie'nin de filmin kadrosunda yer alma olasılığı.

Bardem, yönetmenliğini Bill Condon'ın üstlendiği Bride of Frankenstein adlı film için anlaşmasını uzun zaman önce imzaladı. Oyuncu kadrosunda yer alacak kadın yıldız için ise Jolie'nin adı geçiyor. Radaronline.com'un iddiasına göre bu durum da Penelope Cruz'u rahatsız ediyor.

Bunun nedeni Angelina Jolie'nin Hollywood'da bazı çevrelerde "erkek yiyen kadın" olarak bilinmesi. Bay ve Bayan Smith filminde birlikte oynadığı Brad Pitt, Jolie'ye aşık olup o dönemdeki eşi Jennifer Aniston'dan boşanmıştı.

Jolie'nin daha sonra rol aldığı The Tourist filmindeki rol arkadaşı Johnny Depp'in o dönemde birlikte olduğu Vanesa Paradis'nin de Jolie'den çekindiği uzun süre konuşulmuştu.

Radaronline'a konuşan bir kaynak, Penelope Cruz'un Angelina Jolie'ye çok da hayran olmadığını belirtti. Aynı kaynak "Bunun tek nedeni Jolie'nin erkekleri etkileme konusunda çok başarılı olması değil. Aynı zamanda yüksek egosuyla setteki herkesi egemenliği altına almak istemesi" diye konuştu.