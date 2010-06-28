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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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28.06.2010 - 10:23, Son Güncelleme:

Wimbledon'da çilek geleneği

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Wimbledon'da çilek geleneği
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Dünyanın en eski ve en prestijli tenis turnuvası Wimbledon'da, yıllardır devam eden çilek yeme ve şampanya içme geleneği, şampiyonayı izlemeye gelenlerin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Turnuvanın devam ettiği iki haftalık süre boyunca kortlarda büyük heyecan yaşanırken, kortların etrafına kurulan dev ekranlar, müzik dinletileri ve yiyecek-içecek stantlarıyla da izleyiciler festival alanına dönen Wimbledon'da keyifli vakit geçirebiliyor.

Wimbledon deyince akla sporcuların beyaz giyme zorunluluğu gibi protokol kuralları, yağmur nedeniyle ertelenen maçların yanı sıra “çilek ve şampanya” geliyor.

Turnuvayla özdeşleşen çilek ve şampanya tüketimi geleneği aslında çok eskiye dayanıyor.

Ortaçağ toplumlarında refah, barış ve mükemmelliği simgeleyen çilek, zamanla Wimbledon'ın da simgesi haline gelmiş. İngiltere'de özellikle ilkbahar ve yaz aylarında çilek üretimi ve tüketimi artıyor. Bu durum Wimbledon'a da yansıyor. Turnuvada yılda yaklaşık 30 ton çilek ve 7 bin litre krema tüketiliyor.

Bir kasesi yaklaşık 2,5 sterline (yaklaşık 6 TL) satılan çilek ve krema ikilisine, şampanya da eşlik ediyor. Turnuvanın “seçkinliğini” simgeleyen şampanya satışı, kortların etrafında kurulan stantlardan yapılıyor.

1877'den bu yana düzenlenen ve dünyanın en prestijli tenis turnuvası olan Wimbledon, maç biletlerinin pahalılığının yanı sıra, sattığı yiyecek ve içeceklerin farklılığıyla da bu unvanını elinde tutmaya çalışıyor.

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