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Videoda unutulan kedi!

Hürriyet Haber
01.02.2018 - 16:20 | Son Güncelleme:

HÜRRİYET geçtiğimiz günlerde ‘Aciller acillik’ başlığı ile İstanbul’daki bazı hastanelerin acil servislerinde yaşanan yoğunluğu gündeme taşıdı. Haberin ardından Sağlık Bakanlığı devreye girerek acil servislerde yaşanan yoğunluğun azaltılması için genelge yayınlandı. Habere imza atan Burak Coşan, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde rastladığı kedileri de görüntüledi. Bu görüntülerden biri de haberde kullanıldı.

Ancak önce sosyal medyada sonra bazı basın yayın organlarında Hürriyet muhabirinin dışarıdan sokak kedisini içeriye soktuğu ve kurgu yaptığı iddia edildi. Hastaların çekim ve kediden rahatsız olması üzerine Hürriyet muhabirinin çıkış yönü güvenlik kamerası görüntüleri ‘içeriye giriş’ gibi sunuldu.

Videoda unutulan kedi

Ancak bu iddia ile Hürriyet’in haberini gölgelemek isteyen çevreler, paylaştıkları görüntülerde ikinci bir kedinin varlığını atladı. Kamera görüntülerinde ikinci bir kedinin varlığı da net olarak görülebiliyor. Ayrıca Twitter üzerinden ‘Göztepe SSK’ araması yapıldığında da geçmişte söz konusu hastaneden vatandaşlar tarafından paylaşılmış kedi görüntülerine de ulaşılabiliyor.

Videoda unutulan kedi


 

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Etiketler: Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi , kedi , Hürriyet Gazetesi , Acil servis
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