Videoda unutulan kedi!

Ancak önce sosyal medyada sonra bazı basın yayın organlarında Hürriyet muhabirinin dışarıdan sokak kedisini içeriye soktuğu ve kurgu yaptığı iddia edildi. Hastaların çekim ve kediden rahatsız olması üzerine Hürriyet muhabirinin çıkış yönü güvenlik kamerası görüntüleri ‘içeriye giriş’ gibi sunuldu.







Ancak bu iddia ile Hürriyet’in haberini gölgelemek isteyen çevreler, paylaştıkları görüntülerde ikinci bir kedinin varlığını atladı. Kamera görüntülerinde ikinci bir kedinin varlığı da net olarak görülebiliyor. Ayrıca Twitter üzerinden ‘Göztepe SSK’ araması yapıldığında da geçmişte söz konusu hastaneden vatandaşlar tarafından paylaşılmış kedi görüntülerine de ulaşılabiliyor.











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