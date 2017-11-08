Ver Elini Aşk dizisi ne zaman yayınlanacak? Kanal D yayın akışında neden yok?

Ver Elini Aşk yeni bölüm fragmanının yayınlanmaması ve dizinin yayın akışında yer almaması kafalarda soru işareti bıraktı. Haziran ayında sezona ara veren Vatanım Sensin’in yeni sezonu nedeniyle Ver Elini Aşk dizisi yayın akışından çıkartıldı.

Ver Elini Aşk’ın yeni bölüm tarihiyle ilgili yapımcılardan veya oyunculardan açıklama gelmedi

VER ELİNİ AŞK SON BÖLÜMDEN NELER OLDU?

Kaan, Ayperi'nin kendisine olan duygularını çözebilmek için kıskandırma oyunu oynar! Ayperi, Kaan ile olan sahte evliliğin bitmesinden sonra farklı davranmaya başalr. Kaan'a sadece patron olduğunu hatırlatırcasına sert ve mesafeli bir tavır takınır. Bu davranış şekli Kaan'ın hoşuna gitmez. Eski Ayperi geri dönmüş ve daha da katılaşmıştır. Kaan, Ayperi ile olan sahte evliliklerindeki haline tekrar dönmesini sağlamak için Mesut ve Oğuz ile ufak bir oyun tezgahlar. Amaç Ayperi'yi kıskandırmaktır. Kıskanan Ayperi özüne dönücek ve Kaan'a olan tepkileri ile gerçek duygularının farkına varacaktır. Plan tıkır tıkır işler ve Ayperi kıskançlıktan acı çekmeye başalar...



Kaan son kıskandırma hamlesi ile Ayperi'yi bir restorana çeker. Ayperi, Kaan'ın kendisini takip etmesinin nedenini sorduğunda lafı eveler. Kaan ise, oyununun tutmasında dolayı mutludur. Artık Ayperi'nin hislerini çömüştür; fakat, telefonuna gelen bir resim bu romantik havayı yok etmeye yeter...

Emin Ağa ve Lalin, Ayperi ve Kaan'ın arasının tekrar düzelmesini sağlamak için ittifak kurarlar. Lalin bu işte kendi isteği ile gönüllü olmuştur. O da abisi ve Ayperi'nin durumuna üzülmüştrür.



Ayperi ve Kiraz'ın babası Hayri, cezaevinden çıkar. Çıkmasını sağlayan ise, Kiraz'dır. Kiraz yine kendi illegal yöntemleri ile bu olayı neticelendirmiştir. Mesut da bu duruma tanık olur. Hayri'nin hapisten çıkması Ayperi başta olmak üzere Emin Ağa ve Asım Dedeyi nasıl etkileyecek? Bir sonraki bölümü bekleyip göreceğiz!