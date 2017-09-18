Ver Elini Aşk 3. bölüm fragmanı: Emin Ağa'dan şaşırtan istek

Ver Elini Aşk yepyeni bölümleriyle kaldığı yerden devam ediyor. Asuman Dabak, Hakan Pişkin, Ceren Koç, Büşra Çam, Nihal Menzil, Metin Keçeci, Toygun Ateş, Mesut Yılmaz, Gamze Demirbilek, Duygu Karaca, Gökay Müftüoğlu, Burcu Günay, Nazan Ayas ve Gülsün Sare Filgibi birçok usta ve genç oyuncuyu kadrosunda bulunduran Ver Elini Aşk’ın 3. bölümünde eğlenceli sahneler var.
Ver Elini Aşk 3. bölümünde Emin Ağa sevinçten yerinde duramıyor! Emin Ağa'nın Kaan ve Ayperi'ye özel bir isteği daha var! Ayperi, Emin Ağa'nın köye dönüşüne üzülürken, Emin Ağa tarafında işler çok farklıdır. Kaan, çocuğu hakkındaki gerçeği anlatmayı düşünür. Emin Ağa'nın, torunu Sue Ellen'ın ne kadar hızlı olduğunu merak etmesiyle 3 bebek daha isteği olacaktır. Kaan'ı terleten günler bundan sonra başlayacaktır. Kaan, Emin Ağa'yı kandırmaya devam edebilecek mi? Lalin ve Oğuz arasındaki tatlı atışmalar devam eder. Oğuz, Kaan ile kız kardeşi hakkında konuşabilecek mi?
Ver Elini Aşk, merakla beklenen yeni bölümüyle 21 Eylül Perşembe akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!
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