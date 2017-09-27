Vega, Delinin Yıldızı ile geri döndü!

Deniz Özbey ve Tuğrul Akyüz’den oluşan grup, 2012’den bu yana büyük bir özveri ile üzerinde çalıştıkları yeni albümleri “Delinin Yıldızı” ile müzik marketlerde ve dijital platformlarda müzikseverler ile buluştu

“Bu albüm kendi gücüyle ayakta durmaya çalışan kız çocuklarına ve onlara bunun için yol gösterenlere adanmıştır.”

Plak olarak da yakında satışa sunulacak olan albüm, yayınlandığı ilk günden itibaren iTunes’da en çok satan albümler listesinde 1 numaraya yerleşti.

1996 yılında elektro pop, elektro rock arası bir çizgide müzik yapmaya başlayan grup, “Tamam Sustum” (1999), “Tatlı Sert” (2001) ve “Hafif Müzik” (2005) albümleriyle Türk modern rock müziğinde kült sıfatına oturdu.

10 yeni şarkıdan oluşan “Delinin Yıldızı” albümünü, müzikal birlikteliklerindeki uzun yol arkadaşları Serkan Hökenek ile birlikte kaydettiler.

Albümü dinlemek için http://vegabandofficial.com/delinin-yildizi/



VEGA YENİ ALBÜMÜ “DELİNİN YILDIZI” TURNESİNİN DURAKLARI

30 Eylül: If Performance Hall Beşiktaş, İstanbul

7 Ekim : If Performance Hall, Ankara

13 Ekim : Hayalperest Hayal Kahvesi, Bursa

20 Ekim : Tudors Arena, Antalya

27 Ekim : Spr Pub, Eskişehir

4 Kasım : Salon IKSV, İstanbul

8 Kasım : Hayal Kahvesi Bandırma, Balıkesir

9 Kasım : Hayal Kahvesi, Çanakkale

17 Kasım: Hayal Kahvesi, Kocaeli

1 Aralık : Hayal Kahvesi, İzmir

9 Aralık : If Performance Hall Ankara