Vega, Delinin Yıldızı ile geri döndü!

Deniz Özbey ve Tuğrul Akyüz’den oluşan grup, 2012’den bu yana büyük bir özveri ile üzerinde çalıştıkları yeni albümleri “Delinin Yıldızı” ile müzik marketlerde ve dijital platformlarda müzikseverler ile buluştu
“Bu albüm kendi gücüyle ayakta durmaya çalışan kız çocuklarına ve onlara bunun için yol gösterenlere adanmıştır.”
Plak olarak da yakında satışa sunulacak olan albüm, yayınlandığı ilk günden itibaren iTunes’da en çok satan albümler listesinde 1 numaraya yerleşti.
1996 yılında elektro pop, elektro rock arası bir çizgide müzik yapmaya başlayan grup, “Tamam Sustum” (1999), “Tatlı Sert” (2001) ve “Hafif Müzik” (2005) albümleriyle Türk modern rock müziğinde kült sıfatına oturdu.
10 yeni şarkıdan oluşan “Delinin Yıldızı” albümünü, müzikal birlikteliklerindeki uzun yol arkadaşları Serkan Hökenek ile birlikte kaydettiler.
Albümü dinlemek için http://vegabandofficial.com/delinin-yildizi/
VEGA YENİ ALBÜMÜ “DELİNİN YILDIZI” TURNESİNİN DURAKLARI
30 Eylül: If Performance Hall Beşiktaş, İstanbul
7 Ekim : If Performance Hall, Ankara
13 Ekim : Hayalperest Hayal Kahvesi, Bursa
20 Ekim : Tudors Arena, Antalya
27 Ekim : Spr Pub, Eskişehir
4 Kasım : Salon IKSV, İstanbul
8 Kasım : Hayal Kahvesi Bandırma, Balıkesir
9 Kasım : Hayal Kahvesi, Çanakkale
17 Kasım: Hayal Kahvesi, Kocaeli
1 Aralık : Hayal Kahvesi, İzmir
9 Aralık : If Performance Hall Ankara
Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün
Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün
Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün
Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün
Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün
Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün
Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün
Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün
Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün
Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün