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Seren Serengil cezaevine girdi! İşte ilk görüntüler

Gülben Ergen’in talebiyle hakkında 3 günlük zorlama hapsi kararı çıkarılan Seren Serengil, gerekçeli kararın yazılmasının ardından sabah saatlerinde avukatıyla birlikte Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na gelerek İnfaz Savcılığı’na teslim oldu. Cengiz Semercioğlu 'Duymayan Kalmasın' programında sunuculuk yapan Seren Serengil'in sabah erken saatlerde stüdyoya gelip program çektiğini oradan da cezasını çekmek üzere teslim olduğunu canlı yayında duyurdu.

Özge EĞRİKAR - Ceylan SEVER
02.02.2018 - 10:12 | Son Güncelleme :

Gülben Ergen’in talebiyle hakkında üç günlük zorlama hapsi kararı verilen Seren Serengil, Çağlayan Adliyesi’ndeki infaz işlemlerinin ardından polis eşliğinde Bakırköy Kadın Ceza İnfaz Kurumu’na getirildi. Serengil burada 3 gün hapis cezasını yattıktan sonra tahliye edilecek.

CEZAEVİNE POLİS ARACIYLA GELDİ

Seren Serengil, Bakırköy Kadın Ceza İnfaz Kurumu’na polis eşiliğinde geldi. Resmi prosedürün başlamasından dolayı Serengil açıklama yapamadan doğrudan cezaevine girdi. O anlar objektiflere böyle yansıdı.

Seren Serengil cezaevine girdi İşte ilk görüntüler

TEDBİR KARARINA MUHALEFET ETMİŞTİ
Seren Serengil, “Duymayan Kalmasın” adlı programda aleyhinde tedbir kararı olmasına rağmen Gülben Ergen hakkında aleyhte konuşmalarını sürdürmüş ve 10. Aile Mahkemesi’nin tedbir kararına muhalefet ettiği iddia edilmişti. İstanbul 10. Aile Mahkemesi ilk başta Seren Serengil’in talebini kabul etmiş ve zorlama hapsi uygulamasına yer olmadığına karar vermişti. Ancak mahkemenin bu kararına bir üst mahkeme olan İstanbul 11. Aile Mahkemesi’ne Gülben Ergen tarafından itirazda bulunulmuştu. Mahkeme, tedbir kararına muhalefet ettiği iddia edilen Seren Serengil’in bilirkişi raporu doğrultusunda Serengil’in 3 gün zorlama hapsi uygulamasına karar vermişti.

Seren Serengil cezaevine girdi İşte ilk görüntüler

BUGÜN DE PROGRAM SUNACAK

Cengiz Semercioğlu 'Duymayan Kalmasın' programında sunuculuk yapan Seren Serengil'in sabah erken saatlerde stüdyoya gelip program çektiğini ve görüntülerinin banttan yayınlanacağını duyurdu. Cezaevine giren Serengil aynı dakikalarda ekranlarda da kendini savunacak.

YAŞAR İPEK YALNIZ BIRAKMADI!

Seren Serengil'in adının aşk dedikodularına karıştığı şarkıcı Yaşar İpek'in de adliyeye gelmesi dikkat çekti. Bu zor günlerinde Serengil'i yalnız bırakmayan İpek, objektiflere böyle yansıdı.

Seren Serengil cezaevine girdi İşte ilk görüntüler

SEREN SERENGİL NEDEN CEZAEVİNE GİRDİ?

Gülben Ergen’in şikayeti üzerine İstanbul 10. Aile Mahkemesi tarafından Seren Serengil’in şikayetçi hakkında 6 ay süreyle 30 metreden fazla yaklaşması, aleyhine konuşması, hakaret etmesini tedbiren yasaklanmıştı.Bu karardan bir süre sonra bir kez daha şikayetçi olan Gülben Ergen, Serengil’in tedbir kararına rağmen karşılaştığı bir ortamda kendisine omuz attığını öne sürdü. Ergen’in bu şikayeti savcılık tarafından, gereği yapılmak üzere İstanbul 11. Aile Mahkemesi’ne gönderildi. 11. Aile Mahkemesi, Serengil’in 10. Aile Mahkemesi tarafından hakkında verilen tedbir kararına uymadığını gerekçe göstererek, Serengil hakkında 3 günlük zorlama hapis cezası verdi.

YAKALAMA KARARINI BEKLEMEDEN TESLİM OLDU

Serengil’in dosyası, verilen 3 günlük hapis cezasının infazı için dün akşam İstanbul Adalet Sarayı İnfaz ve İlamat Bürosu’na gönderildi. İnfaz savcılığı, dün akşam saatlerinde Serengil hakkında yakalama kararı çıkardı.

 

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İNFAZ YAZISI BUGÜN (DÜN) ALINDI

Sayın Seren Serengil'in bu tutumu ve kamuoyunu yanlış yönlendirmesi nedeniyle mesleki itibarımın zedelenmemesi için bu açıklamayı yapma zorunluluğum doğmuştur. Seren Serengil'in cezasının infaz yazısını bugün (01.02.2018) itibariyle almış bulunmama rağmen yaşananlardan dolayı avukatlık görevimden istifa etmiş bulunuyorum."

SERENGİL: İSTİFA ET DEDİM!

Av. Mermer'in açıklamasından sonra Seren Serengil, Hurriyet.com.tr'ye yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Görülen lüzum üzerine Av. Ayşegül Mermer’in dosyadaki avukatlık görevi ile birlikte şahsımı temsil noktasındaki tüm görevleri sonlandırılmıştır. Kendisine mesaj ile azledeceğimi ilettim ancak zarar gelmemesi için 'sen istifa et' dememe rağmen kamuoyuna tam tersi yönde açıklamalar yapması duyduğum kuşkuları arttırmıştır. Bunun mesaj kayıtları da sabittir. Gülben Ergen’in menajeri Özgür Aras ile olan yakın diyalogları ile dosyamızın takibi esnasında şahsımda oluşan tereddütler ve pazartesi günü beni yanlış yönlendirmesi sebebiyle bu kararı almak gerekmiştir."

 

Etiketler: Seren Serengil , Gülben Ergen , seren serengil gülben ergen
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