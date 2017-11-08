Vatanım Sensin’in Dağıstanlı’sı Ufak Bayraktar kimdir?

Ufak Bayraktar, Vatanım Sensin’in yeni sezon tanıtımlarına damga vurdu. Ezel'de Tuncel Kurtiz'in gençliğini canlandıran ancak son dönemlerde tarihi dizilerin kadrosunda yer alan Ufak Bayrakta’ın yeni rolü merakla bekleniyor. İşte Dağıstanlı karakteriyle izleyici karşısına çıkacak olan Ufak Bayraktar’ın hayatıyla ilgili detaylar!

Türk dizi ve sinema oyuncusu Ufuk Bayraktar, 12 Eylül 1981 yılında dünyaya geldi. Liseyi Gürsoy Koleji'nde okuduktan sonra üniversiteye gitmeme kararı aldı ve babası Cevahir Bayraktar'ın Cihangir'de işlettiği Firuzağa Kahvesi'nde çalışmaya başladı Pek çok dizi projesinde yer alan genç oyuncu, özellikle Ezel dizisi ile büyük bir hayran kitlesine ulaştı. Ramiz Dayı’nın gençliğini canlandırdığı performansı büyük bir beğeni kazandı. Nuri Bilge Ceylan'ın İklimler, Semih Kaplanoğlu'nun Yumurta, Cemal Şan'ın Ali'nin Sekiz Günü ve Feo Aladağ'ın Ayrılık adlı filmlerinde rol aldı. Merve Bayraktar ile evli olan Ufuk Bayraktar’ın Efe Cevahir adında bir oğlu var.

Ufuk Bayraktar’ın bugüne kadar yer aldığı dizi ve sinema filmleri şöyle:



Tirvana, Bekleme Odası, Cennet Mahallesi, Kader, İklimler, Kartallar Yüksek Uçar, Yumurta, Girdap,Sıcak, Ezel, Ayrılık, Memleket Meselesi, Bu Son Olsun, Dağ, Çanakkale 1915, Kümes, Milat, Dağ 2, Sevda Kuşun Kanadında.