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Vatanım Sensin yeni sezonuyla ilgili flaş gelişme… Eylül ayında başlamayacak

Vatanım Sensin yeni sezonu için araştırmalar başladı. Sezon finalinde Cevdet’in ölüp ölmediğini merak eden izleyiciler büyük bir heyecanla Vatanım Sensin 2. sezon tarihini sorguluyor. Ancak bu bekleyiş bir süre daha devam edecek. Peki tarihi sahneleriyle sosyal medyaya da konu Vatanım Sensin yeni sezonu ne zaman başlayacak?

Hürriyet Haber
13.09.2017 - 15:54

Kanal D'nin sevilen dizisi Vatanım Sensin, bu yıl senaryo ekibinde yaşanan değişiklik nedeniyle sezona geç girecek. ' Merakla beklenen dizinin senaryo yazarlığını Necati Şahin'den sonra devralan Nuran Evren Şit projeden ayrılmış, yerine Uygar Şirin gelmişti. Ancak ilk gelen senaryonun tekrar yazdırıldığı öğrenildi. Peki Vatanım Sensin yeni sezonu ne zaman başlayacak?

Vatanım Sensin'in çekimlerine, 25 Eylül'den sonra başlanması, yayın tarihinin de Ekim ayının 3. haftası olması planlanıyor. Başrollerini Bergüzar Korel ile Halit Ergenç'in paylaştığı dizinin kadrosuna, bu sezon 4 önemli yeni oyuncu katılacak. Bu rollerden biri olan 'Efe' için özellikle titiz bir cast çalışması yapılıyor. Yeni karakterleri kimlerin canlandıracağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

SEZON FİNALİNDE EKRANA KİLİTLEYEN SAHNE

Cevdet’in zekice kurguladığı plan sonrasında Yunan Ordusu Kumandanı Vasili, Yunan Ordusu’na ihanetten tutuklandı. Cezası İzmir meydanında infaz edilmekti. İnfaz kararı başta Veronika ve Leon olmak üzere büyük şaşkınlık yarattı. Leon, babası Vasili’nin İzmir’e ilk geldiği günden beri karşı olduğu kuvvacıları neden koruduğunu anlayamadı. Aradığı cevap, annesi Veronika’da saklıydı. Veronika, Ali Kemal’in çocuğu olduğunu iftiraf eder. Ali Kemal, yıllar önce kaybettikleri oğulları Dimitri’den başkası değildi. Bu hakikat, Leon’u da oldukça şaşırttı. Vasili, Ali Kemal’i korumak için kendi canını tehlikeye atmıştı.

Leon ise Cevdet ve Yunan Ordusu’na olan inancını kaybettiğini dile getirdi. Artık Yunan Ordusu’nun bir mensubu olmadığını belirten Leon, önemli bir karar aşamasındaydı. Ali Kemal’in oğlu olduğunu öğrenen Veronika ise Azize’nin kapısını çaldı. Yıllar önce kaybettiği oğlunu yeniden kazanmak isteyen Veronika, Azize’nin de kendisine yardımcı olmasını istedi.

Mustafa Kemal Paşa’dan aldığı emir doğrultusunda Cevdet, Azize’ye Yunan Ordusu’ndaki görevini sonlandıracağını müjdeledi. Azize ve ailesi tarafından büyük sevinçle karşılanan havadis, Ankara’ya gitmeleri yolundaki en büyük engeli de kaldıracaktı. Lakin Azize’nin aldığı mektup, Cevdet ve ailesini büyük bir tehlikenin beklediğinin habercisiydi.

İngiliz Charles Hamilton ise Tevfik’e yeni bir vazife verdi. Bu vazife; Mustafa Kemal Paşa’ya düzenlenecek bir suikastti. Suikastin şifrelerini çözen Yüzbaşı Yakup, Cevdet’i bu konuda uyardı. Derhal harekete geçmeleri gereken Cevdet, Mustafa Kemal Paşa’nın hayatının ve Ankara’daki Meclis’in açılması gerektiğinin önemini biliyordu.

 

Son Güncelleme : 13.09.2017 - 15:54
Etiketler: Vatanım Sensin , Vatanım Sensin yeni sezon , Vatanım Sensin ne zaman
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