Vatanım Sensin yeni sezon ne zaman başlayacak? Yeni sezonda Cevdet ölecek mi?

Vatanım Sensin yeni sezonu için nefesler tutuldu. İlk sezonuyla perşembe akşamlarına damga vuran Vatanım Sensin’in 2. sezon ilk tanıtımı geçtiğimiz günlerde yayınlandı ancak yeni tanıtımda Cevdet Komutan’a dair bir ipucu olmaması soru işaretlerini çoğalttı. Hem Cevdet Komutan’ın durumunu hem de diğer gelişmeleri merak eden dizi takipçileri heyecanla yayın tarihini araştırıyor. Peki Vatanım Sensin yeni sezon ne zaman başlayacak, yayın tarihiyle ilgili bir açıklama geldi mi?





Vatanım Sensin yeni sezon tarihi henüz beli olmadı ancak netlik kazanır kazanmaz haberimizden ulaşabilirsiniz.

YENİ SEZON İPUÇLARI

Savaşın şiddeti giderek artıyor; Yunan Ordusu'na karşı verilen mücadelede yeni bir dönemece giriliyor!Geçtiğimiz sezon yayın hayatına başlayıp, büyük beğeni toplayan Vatanım Sensin yeni sezon fragmanıyla heyecanın giderek artacağının sinyallerini verdi. Cevdet'in küçük kızı Hilal'in tutuklandığı fragmanda, Türk halkının çektiği eziyetler ekrana geldi. Cevdet ve ailesinin İzmir'de verdiği amansız mücadele devam edecek mi? Yunan Ordusu'nun Anadolu'yu işgal emelleri son bulacak mı? Vatanım Sensin merakla beklenen yeni sezonuyla yakında Kanal D'de!