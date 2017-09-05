Vatanım Sensin yeni sezon ne zaman?

Başrollerini Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in paylaştığı Vatanım Sensin’in yeni sezonu için heyecan dorukta! Eylül ayının gelişiyle birlikte pek çok dizinin yeni sezon tarihi merak konusu oldu. Gerek konusu gerekse çarpıcı senaryo örgüsüyle gönülleri fetheden Vatanım Sensin de bu dizilerden biri… İlk sezonuyla büyük bir başarı yakalayan Vatanım Sensin’in yeni sezonunda en çok merak edilen konu Cevdet’in akıbeti. Mustafa Kemal Paşa'ya planlanan suikasti engellemeye çalışan Cevdet öldü mü? Bu sorunun yanıtı yeni sezonda netleşecek. Peki Vatanım Sensin yeni sezonu ne zaman başlayacak?

Vatanım Sensin yeni sezonunun eylül ayı içerisinde başlaması bekleniyor ancak henüz net bir tarih yok.



NELER OLDU?



Vasili’yi suçüstü yakalatan Cevdet, taarruzu kısa bir süreliğine geciktirmeyi başarır. Cevdet, zayiat olmadan zafer kazanılmayacağını söyler ve büyük bir karar verir. Yunan olduğunu öğrenen Ali Kemal, derin bir uçurumun kıyısında dolanır. Biri yıllarca oğlundan, diğeri ise kocasından ayrı düşmüş ve nihayetinde İzmir’i terk etmek zorunda kalan iki acılı kadın; Veronika ve Azize… Bir yol ayrımında sevdiklerine kavuşmayı bekler. İkisi de umduğundan başka bir şeyle karşılaşacaktır bu dönemeçte.