Uyku apnesini tespit ediyor

Yeni rapora göre ise Apple Watch, yüzde 90 doğruluk oranı ise yüksek tansiyonu ve yüzde 82 doğruluk oranı ile uyku apnesini tespit edebiliyor.

Apple Watch gibi bir akıllı saatin yüksek tansiyon ve uyku apnesini gibi önemli sorunları tespit edebilmesi sağlık sektörü için oldukça önemli. Paylaşılan rapora göre uyku apnesi sadece ABD’de 22 milyon insanı etkilemiş durumda.

Centers for Disease Control’ün raporuna göre ise ABD’de yüksek tansiyona sahip 75 milyon yetişkin bulunuyor. Raporunu 6 bin 115 katılımcı ile hazırlayan Cardiogram, Apple Watch’ı test etmek için bir mobil uygulama ve DeepHeart adındaki bir derin öğrenme algoritmasını kullanıyor.

Cardiogram, test sürecinin sonunda 1016 katılımcısında uyku apnesi ve 2 bin 230 kullanıcısında ise yüksek tansiyon tespit etti.