Üst lig için ince işçilik

AK Parti Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonomide 15 yılda önemli adımlar atıldığını ancak bunu yeterli görmediklerini belirterek, “Türkiye’nin yeni bir atılıma ihtiyacı var” dedi. Amacın Türkiye’yi yüksek gelire sahip ülkeler ligine çıkarmak olduğunu, ince işçilik yapılacağını vurgulayan Yılmaz, “Bunun için her alanda daha nitelikli politikalar yürütmeliyiz. Artık makro politikalar yetmez bundan sonra mikro konularda daha fazla çalışacağız” diye konuştu.



YÜZDE 4.4’Ü AŞABİLİR

Yılmaz dün düzenlediği toplantıda, Avrupa Birliği ekonomisinde yaşanan canlılığın Türkiye’yi olumlu etkilediği, özellikle AB ülkelerine yapılan ihracatın ekonomiyi güçlendirdiğini söyledi. Yılmaz, Türkiye’nin bu yılın ilk çeyreğinde önemli bir büyüme seviyesine ulaştığını kaydederek, “İkinci çeyrek büyümesine ilişkin veriler yayınlanmadı. İhracat, sanayi ve istihdam, elektrik tüketimi gibi öncü göstergelere baktığımızda ikinci çeyrekte de büyümenin yüksek seyredeceğini görüyoruz. Bu yılın üçüncü çeyreğinde ise muhtemelen yılın en yüksek büyüme oranını göreceğiz.



Çünkü baz etkisi de devreye girecek. Dolayısıyla hem öncü göstergeler hem de baz etkisi dikkate alındığında 2017’nin üçüncü çeyreği muhtemelen en yüksek büyümeyi elde ettiğimiz dönem olacak. Dördüncü çeyrekte de yine yüksek büyümeyle Orta Vadeli Planda ortaya koyduğumuz 4.4’lük büyümenin üzerinde bir büyüme gerçekleştireceğimizi şimdiden söyleyebiliriz. Tabii dünyadaki ve Türkiye’deki mevcut koşullar altında” diye konuştu. İstihdamda da büyük bir seferberlik yapıldığını hatırlatan Yılmaz, yaz döneminin mevsimsel etkileri, teşvik, büyüme ve turizmle birlikte tek haneli rakamların görüleceğini ifade etti. Enflasyona da değinen Yılmaz, yıl sonunda tek haneli rakamların enflasyonda da yakalanacağını kaydetti.



BİNGÖL’DE KADIN KONGRESİ

Gelecek dönemde kadınların ekonomik aktivite içerisinde yer almasına dönük adım atacaklarını ifade eden Yılmaz, “Kadınlar toplumun yarısı olduğu gibi ekonominin yarısıdır. Kadınların daha çok ekonomiye katılmaları önemli. İşgücü piyasalarına katılmalarını, girişimci sayısının artmasını sağlayacağız.



Ev hayatını da ihmal etmeden kadınlarımızı ekonominin içerisine almayı amaçlıyoruz. Evde yapılan işleri ekonomiye katma değer olarak görmedik, bu büyük bir yanılgı. Çocuğa bakımdan evdeki hizmetler ve ekonomiye katkıları hiç büyüme rakamlarına katmıyoruz. Kadınlarımız ev hayatı ile iş hayatı arasından birini tercih etmeye zorlanmamalı, Fransa’da olduğu gibi kısmi çalışma gibi unsurlarla ev hayatı ile iş hayatını birbirine entegre politikalar geliştirmeliyiz” dedi.



Yılmaz, Bingöl’de kadın girişimcilerin, Ulusal Kadın Girişimciliği Kongresi yapacağını belirterek, 25-26 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek kongrenin Doğu ve Güneydoğu illerinde ilk kez doğuda kadın girişimciliği tarafından gerçekleştirileceğini kaydetti.