Üretici iç fındık fiyatına tepkili

Giresun Ziraat Odası Başkanı Karan: - "Kabuklu fındık fiyatı düşerken iç fındık fiyatının yerini koruması mantıklı değil"

Karan, yaptığı yazılı açıklamada, iç fındık raf fiyatıyla kabuklu fındık fiyatı arasında çelişki olduğunu savundu.

Kabuklu fındığın fiyatı düşerken iç fındık fiyatlarının yerini koruduğunu belirten Kara, şöyle devam etti:

"Fındık üretimi yapılan illerde dahi iç fındık raf fiyatı ile kabuklu fındık fiyat çelişkisi değişmemektedir.

Kabuklu fındık 13 lirayken 45-50 lira olan iç fındığın raf fiyatı, kabuklu fındık 9,50 liraya gerilediğinde yine 45-50 lira. Bu durumdan yine üretici zarar görüyor. Kabuklu fındık fiyatı düşerken iç fındık fiyatının yerini koruması mantıklı değil."

Karan, fiyat çelişkisinin fındığın iç pazarda tüketimini de olumsuz etkilediğini savunarak, şunları kaydetti:

"Uzmanlar başta kalp olmak üzere sağlık için günde bir avuç fındık tüketilmesini önerirken, 10 kişiden kaç tanesi 1 kilogram iç fındığa 45-50 lira verebilir? O zaman kabuklu fındığa 9-9,50 lira değer biçenler, iç fındık fiyatlarını da aşağıya çeksin, iç pazarda fındık tüketimi artsın, hem onlar kazansın hem de üreten kazansın, tüketici de ucuz fındık yesin ama maksat farklı. Maksat üreticinin elinden ürününü ucuza alıp fahiş fiyattan tüketiciye satmak."