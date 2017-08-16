Ünlü sunucunun büyük hüsranı!

'Sedosh Cafe' adını verdiği mekanının bütün eşya ve akseauvarlarını tek tek titizlikle seçen Akgül, geçen cumartesi kafenin tabelasını indirip binayı boşalttı. Şu günlerde Alaçatı'da tatil yapan sunucu, Medyatava'ya yaptığı açıklamada 'Mekanı iş yapmadığı için değil, işletmeci bulamadığı için üzülerek kapattığını' belirtti.

İleride yeniden cafe açmayı planladığını belirten Akgül, "Çok güzel bir mekan yapmıştım. Eşyaları çok özel, içi müze gibiydi, yemekleri çok güzeldi. Ancak işletmeci bulamadım. Çırpındım ama kim geldiyse olmadı. Ben başında durduğumda çok iş yapmıştı. FOX'ta 5 gün canlı yayın olunca haliyle ilgilenemedim. Geçen cumartesi taşındım. Çok çok üzülerek kapattım. Tabii yeniden açmayı düşünüyorum ama bu kez bahçesi daha büyük ve daha yakın bir yer seçeceğim" dedi.

Öte yandan FOX'taki reality şov programına 28 Ağustos itibariyle yeni formatıyla devam edeceğini belirten Seda Akgül, bu kez avukat ya da psikologla değil, tek başına olacağını ifade etti.



