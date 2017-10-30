Ünlü sanatçıyı sanatçı dostları uğurladı...

Türkiye’de kalipso dansının temsilcilerinden Metin Ersoy için Caddebostan KültürMerkezi’ndeki ilk törenin ardından Üsküdar Şakirin Camii’nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene sanatçının ailesi, yakınları ve sanatçı dostları katıldı.

Taziyeleri Metin Ersoy’un eşi Tülin, oğlu Emir ve kızı Tuğçe Ersoy kabul etti. Cenazede eski Başbakan Yardımcısı Hüsamettin Özkan, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, Oya Başar, Keremcem, Burhan Şeşen gibi isimler yer aldı.

Helallik alınmasının ardından ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılınan Metin Ersoy, Karacaahmet Mezarlığı’nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

İLK TÖREN CADDEBOSTAN'DA

Ersoy için bugün ilk tören Caddebostan Kültür Merkezi’nde düzenlenmişti. Törene, sanatçının ailesi, yakınları ve sanatçı dostları katıldı. Taziyeleri Metin Ersoy’un eşi Tülin, oğlu Emir ve kızı Tuğçe Ersoy kabul etti. Erol Evgin, Metin Uca, Melike Demirağ gibi isimler törene katıldı.

Aile adına yaptığı konuşmada duygulu anlar yaşayan Emir Ersoy, babasının hep genç ruhlu olduğunu ifade etti. Emir Ersoy, "Biz çok güzel bir çocukluk geçirdik. Bize çok iyi babalık yaptı. Müziği öğretti, sevdirdi. 83 yaşına kadar çok güzel yaşadı, hep çok mutluydu. Efsaneydi ve efnase olarak kalacak. Gemisi de hiç batmayacak" dedi.

EROL EVGİN: ÇOK DEĞERLİ BİR USTAYDI

Ersoy ile 50 yıldır dost olduğunu belirten Erol Evgin, "Son ana kadar hep neşesini korudu. Benim için çok değerli bir ustaydı. Dünya ölçeğinde gerçekten iyi bir sanatçıydı. Büyük bir şovmendi, sahne neşesi çok yüksek enerjisi büyük olan bir insandı. Metin abinin mekanı cennet olsun diyorum ve cennet olacağına inanıyorum" diye konuştu.

Daha sonra konuşmaların ardından ailesi ve dostları sahneye gelerek hep bir ağızdan, Metin Ersoy ile özdeşleşen ’O gemide ah ben de olsaydım, açık denizlere yol alsaydım’ dizeleriyle hafızalarda yer eden ’Vakit yok gemi kalkıyor’ adlı şarkıyı seslendirdi.