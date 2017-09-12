Ünlü oyuncu Avcı'dan 'param ödenmedi' davası

Geçen aylarda, haklarını alamayan oyuncuların eylemleri ve icra takipleri ile gündeme gelen Endemol (Endemol Medya Prodüksiyon Tic. Limited şirketi) en son

‘iflas’ davası ile gündeme gelmişti. Şirket avukatları, mahkemeye yaptıkları başvuruda Endemol için ‘iflas’ kararı verilmesini talep etmişti.

AVCI DÜN BAŞVURDU

İstanbul 13. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen davaya dün müdahillik talebinde bulunan isimler arasında oyuncu Sedef Avcı’nın da yer aldığı anlaşıldı. Avcı, avukatı aracılığı ile mahkemeye sunduğu müdahillik dilekçesinde, oynadığı dizi nedeni ile alması gereken ücretin bir bölümünü alamadığını bildirdi.

ŞİRKET ÖDEMEYİ TAM YAPMADI

Dilekçede Sedef Avcı ile Endemol arasında 21 Aralık 2016 tarihli bir eser sözleşmesi olduğu hatırlatılarak özetle şöyle denildi: “Bu sözleşme kapsamında müvekkil televizyon dizisinde oyunculuk yükümlülüğünü yerine getirmiştir. Müvekkil üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmiştir ancak iş sahibi olan yapımcı Endemol Medya, müvekkile ait, dizinin 7 bölümüne ilişkin oyunculuk bedeli olan toplam 162.562 TL tutarında borçlanmıştır."

ŞİRKET BORCA BATIK DURUMDA

Endemol Medya’nın borca batık durumda olduğu hatırlatılan dilekçede, “Müvekkilin alacağının tahsil edilmesi adına aslen müdahale etme zorunluluğu hasıl olmuştur” denildi.

Sedef Avcı'nın avukatı Resul Özmen konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Müvekkilim Sedef Avcı&nın yaşadığı sıkıntı ne ilk ne de son mağduru olacak gibi görünüyor. Pek gündeme gelmese de sektörde ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Bu mağduriyetlerin önüne geçilebilmesi için bireysel gayretlerin yanı sıra sektör çalışanlarının ortak hareket etmelerinde yarar var" dedi. Av. Özmen, şirketin iflasına karar verilmesi ile birlikte, alacakların büyük bir bölümünün eli boş döneceğine işaret etti.

BAŞKA SANATÇILAR DA DAVA AÇMIŞTI

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay da Temmuz ayında iflasını isteyen Endemol Shine Türkiye’ye dava açan ünlüler kervanına katıldı. Yeşilçay, yurtdışı yayınlarından elde edilen kazancın sözleşme gereği payına düşen kısmı alamadığını iddia ederek tazminat davası açtı.

Geçtiğimiz Temmuz ayında iflasını isteyen Hollanda merkezli ünlü yapım şirketi Endemol Shine Türkiye’nin başı açılan tazminat davalarıyla dertte. Songül Öden, Leyla Tanlar, Alina Boz gibi isimlerden sonra Nurgül Yeşilçay da yapım şirketine dava açtı.

Yeşilçay’ın avukatları tarafından İstanbul Fikri Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne sunulan dava dilekçesinde Star Tv’de yayınlanan Paramparça dizisi için söz konusu şirketle ‘Gülseren’ karakterini canlandırmak üzere anlaştığı belirtildi. Dilekçedeki iddialara göre; 52 bölüm rol alan Nurgül Yeşilçay, söz konusu sözleşme gereği dizinin yurt dışı satışlarından elde edilecek net gelirin yüzde 3’ünü alacaktı. Ancak davacı Nurgül Yeşilçay’ın sözlü ve yazılı tüm ihtarlarına rağmen, davalı Endemol Medya kendilerinden istenen dizinin hangi ülkelere ne kadara satıldığını ve Yeşilçay’a ödenecek ücretin miktarını bildirmedi. Tüm bu süreçte davacı Yeşilçay hiçbir ödeme almadı.

TAHSİLAT YAPILSIN ÖDEME YAPILIR

Davalı Endemol Medya, mahkemeye sunduğu cevap dilekçesinde 2016 yılı içerisinde Nurgül Yeşilçay’a peyderpey 351 bin 315 lira ödediğini kaydetti. Söz konusu şirketin Evlat Kokusu ve Paramparça gibi televizyon dizilerinin yapımcısı olduğu belirtilen dilekçede Nurgül Yeşilçay’ın bir alacağı olmadığı vurgulamıştı. Taraflar arasında yapılan sözleşme gereği yapım şirketinin satışları tahsil ettikten sonra Yeşilçay’a ödeme yapacağı ifade edilmişti. (Ceylan SEVER/ İSTANBUL)