Ünlü çiftin olaylı gecesi! İki araca çarptılar

EĞLENCE KÖTÜ BİTTİ

Show TV’deki ‘Kalp Atışı’nın ‘İpek’i Merve Çağıran, ‘Oğuz’u oynayan rol arkadaşı Ali Burak Ceylan ile geçen Ekim’de aşk yaşamaya başlamıştı.Sevgililer 15 Ocak’ta tiyatro oyunu ‘Bedel’in galasında kavga etmişti.

Merve Çağıran önceki akşam Cihangir Rose Marine’de arkadaşları ile buluşup eğlendi. Gecenin ilerleyen saatlerinde Ali Burak Ceylan arabasıyla gelip Merve Çağıran’ı aldı, ikili barış mesajları verdi.

İKİ ARACA ÇARPTILAR

Ama iddiaya göre; seyir halindeyken yine kavga etmeye başladılar. Ali Burak Ceylan yağmurun da etkisiyle direksiyon hakimiyetini yitirdi. Kaza yaptı.

Park halinde bulunan iki otomobile sağlı sollu çarptı. Panikleyen sevgililer hiç durmadan yollarına devam etti.

Araçlarını en yakındaki otoparka bırakıp kaza yerinden uzaklaştılar.Görenlerin anlattığına göre; Ali Burak Ceylan ile Merve Çağıran’ın kavgası devam ediyordu.

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