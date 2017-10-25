Ünlü çift hakkında ağır suçlama

‘Duymayan Kalmasın’ programında yer alan habere göre; İbrahim Öztürk eşi Seren Fosforoğlu'nun isteği üzerine gençlik yıllarının geçtiği Moda Caferağa Mahallesi'ndeki daireyi kiraladı. Kadıköy Moda'daki bu evde yaklaşık iki buçuk yıl ikamet eden çift ev sahibi Ayfer Tutar'ın iddiasına göre bir süre sonra kira ödemelerini geciktirmeye başladı.
Ev sahibi, zor bir hamilelik dönemi geçiren Fosforoğlu ve eşine karşı başta anlayışlı davrandı. Ancak kira borçları birikince ve düzenli ödeme yapılmayınca mahkemeye başvuran ev sahibi Ayfer Tutar ünlü oyuncu ve eşinin aylık kira bedeli iki bin altı yüz elli lira olan dairesini 1 Temmuz'da tahliye etmelerini sağladı.
Evden ayrılırken Seren Fosforoğlu’nun eşi İbrahim Öztürk kalan on üç bin yüz otuz üç liralık borcunu iki ay içerisinde ödeyeceğine dair bir borç tasfiye protokolü imzaladı. Daireyi kiralarken dört bin lira depozito bedeli ödeyen Öztürk ev sahibinin iddiasına göre belirlenen sürede borcunu ödemedi. İzmir’de yaşayan Ayfer Tutar ne ünlü oyuncu ve eşine ne de kefil olarak gösterdikleri Seren Fosforoğlu’nun abisi Eren Fosforoğlu’nun adresine ve telefonlarına ulaşamadığını iddia etti. Bir yıllık aidat borcunun da kendine kaldığını belirten ev sahibi Tutar “bana yaklaşık faiziyle yirmi bin lira borçları var, çocuklarına dadı bile tutarken neden kiralarını ödemiyorlar ayıp değil mi ? Bıraktıkları evin durumu da çok kötü ne yapacağımı şaşırdım” dedi.
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