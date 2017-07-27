Uğur Akkuş 10 yıllık eşini mahkemeye verdi! Gonca Akkuş'a büyük şok

Ebru Şallı ile işadamı Uğur Akkuş aşkında son gelişme! Şallı ile Akkuş’un fotoğrafları ortaya çıktıktan sonra işadamının 10 yıllık eşi Gonca Akkuş, mankene 'ikinci kadın' davası açma kararı almıştı. Karnındaki 9 haftalık bebeğini de aldırdığını söyleyen Akkuş'un sert açıklamalarının ardından işadamı,
3 gün önce eşinin psikolojik hasta ve öfke kontrol problemi olduğunu iddia ederek, uzaklaştırma istedi. Akşam'da yer alan habere göre; İstanbul Aile Mahkemesi, Akkuş'un iddialarının yerinde olduğuna kanaat getirerek, Gonca Akkuş hakkında 4 ay uzaklaştırma kararı verdi. Gonca Hanım, eşinin evi ve işyerine 4 ay yaklaşamayacak.
Gerekirse polis zoruyla getirilecek
Mahkeme, Gonca Hanım'ın öfke kontrol problemi nedeniyle hastaneye yatırılmasını da karara ekledi. Gonca Akkuş eğer kabul etmezse polis zoruyla getirilecek.
İnsanlar susanı korkak sanıyor
Uğur Akkuş ile yaşadığı aşkla şimşekleri üzerine çeken Ebru Şallı, aldığı eleştiriler sonrasında kendisini eve kapadı! Erkek arkadaşıyla çıkacakları mavi tur tatil planını iptal eden manken, sessizliğini bozdu. Şallı, Hz. Şems’in, "Anladım ki insanlar; susanı korkak, görmezden geleni aptal, affetmeyi bileni çantada keklik sanıyorlar. Ama yanılıyorlar" yazısını paylaştı.
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