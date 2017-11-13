Ufak Tefek Cinayetler 4. bölüm fragmanında polisler Oya'nın kapısında!

Ufak Tefek Cinayetler son bölümünün ardından yeni bölüm fragmanı ile merakla araştırılmaya başlandı. Merve'nin ekrana gelen cenaze görüntülerinin ardından Ufak Tefek Cinayetler 4. yeni bölüm fragmanını merak eden izleyiciler, bu karelerin gerçekten doğru olup olmadığını merak etti. İşte, Ufak Tefek Cinayetler 4. yeni bölüm fragmanı ve detaylar
PESTİSİT KONUSU GÜNDEM OLDU
Dizinin son bölümünde Oya'nın Merve'ye enjekte etmeye çalıştığı pestisit, internet üzerinden en çok arananlar arasında yer aldı. Pestisitin insanlar üzerindeki etkisini sorgulayan Ufak Tefek Cinayetler seyircileri, bu durumun Merve üzerindeki etkilerini öğrenmek istedi.
YENİ BÖLÜM FRAGMANINDA NELER YER ALACAK?
Oya, Merve’yi gerçekten zehirledi mi? Savaş sanatında yeni perde açılıyor!
Merve'ye ne oldu? Oya ellerini cidden kirletti mi? Serhan, Oya'ya gitgide tutulurken Oya, duygularını açığa çıkartacak mı?
Mehmet paçasını kurtarmak için korkunç bir oyun oynuyor. Burcu'yla birlik olup, çocukları kendi taraflarına çekmeye çalışıyorlar. Fakat kimse göründüğü kadar aptal değildir. Mehmet'le Burcu, kendi kazdıkları kuyuya çok acı şekilde düşecekler. Diğer yanda; Savaş sanatında yeni perde, oldukça şeytani bir oyun kurulmakta. Oya'nın bunu erkenden sezmesi lazım, yoksa fena..
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Oya için intikam vakti geldi!
Dört kadın ve dört adam arasında karanlık sırlar, yalanlar ve bitmek bilmez bir rekabetin anlatıldığı “Ufak Tefek Cinayetler her hafta artacak temposuyla çok konuşulacak.
Kadınlar, erkekler aşk ve yalanlar...
Oya, nihayet harekete geçiyor. Merve için artık çok zor günler başlayacak. Merve, Oya'yı aptal sanarak çok yanlış yaptı! Arzu, Mehmet'in ihanetine, nasıl karşılık verecek? Diğer yanda erkekler de safları sıklaştırmaya başlıyorlar.
Aşk Sarmaşık'ı sarmaya başladı. Serhan günden güne, Oya’ya tutulmaya başlıyor. Kendi karanlık ve gerilimli hayatına değen sıcacık bir el olacak Oya. Onu düşünmeden, görmeden edemiyor.
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