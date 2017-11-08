Ufak Tefek Cinayetler 4. bölüm fragmanında Merve ölecek mi? Son bölümde neler yaşandı?

Ufak Tefek Cinayetler son bölümü ile izleyicilerin yine dikkatini çekmeyi başardı. Cinayete yeltenen Oya, bu kez hedef olarak Merve'yi almıştır. Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm fragmanına yansıması beklenen Merve'nin durumu, Oya için büyük bir zafer anlamına gelecektir. İşte, son bölümün ardından merakla beklenen Ufak Tefek Cinayetler 4. yeni bölüm fragmanı hakkında bazı bilgiler

Ufak Tefek Cinayetler'in yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimizden izleyebilirsiniz.

SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Oya, nihayet harekete geçiyor. Merve için artık çok zor günler başlayacak. Merve, Oya'yı aptal sanarak çok yanlış yaptı! Arzu, Mehmet'in ihanetine, nasıl karşılık verecek? Diğer yanda erkekler de safları sıklaştırmaya başlıyorlar.

Aşk Sarmaşık'ı sarmaya başladı. Serhan günden güne, Oya’ya tutulmaya başlıyor. Kendi karanlık ve gerilimli hayatına değen sıcacık bir el olacak Oya. Onu düşünmeden, görmeden edemiyor.

DİZİSİNİN BİR ÖNCEKİ BÖLÜMÜNDE YAŞANANLAR?

Kılıçlar çekildi, ortalık karıştı. Kadınlar şimdi hamlelerini yapmaya başlıyorlar. Merve’nin zehir gibi aklını izlemeye hazırız. Kurduğu entrika, şeytanın aklına gelmez. Olan Pelin’e olacak gibi... Oya ise çok daha farklı silahlarla savaşmaya başlıyor. Edip uyarısını yapıyor; ”Dikkat et, unutma, şu hayatta hep haydutlar kazanır.” Göreceğiz bakalım; meydan haydutlara mı iyilere mi kalacak? Arzu ipin ucunu yakaladığı yerden çekiyor. Sonuç; büyük bir sürpriz!