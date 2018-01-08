Ufak Tefek Cinayetler 11. bölüm fragmanında Sarmaşık tepetaklak oluyor

Ekranların soluksuz olarak takip edilen dizisi Ufak Tefek Cinayetler yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla bomba gibi geliyor. Sevilen dizi Ufak Tefek Cinayetler yeni bölümüyle salı akşamı ekranlarda olacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde hareketli anlar yaşanacak. İşte, Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Serhan’ın tutuklanması Sarmaşık’ı tepetaklak ediyor. Oya, Merve ve Arzu’nun hayatları, bu tutuklanma ile buz kesiyor. Arzu işini, Merve Sarmaşık’ı, Oya Serhan’ı kaybetmek üzere. Ya kabullenecekler ve sonuçlarına katlanacaklar, ya da bir çare yaratacaklar. Aradıkları çıkış yolunu bulabilecekler mi? Serhan’ın ise eli kolu bağlandı. Çıkış yolu arıyor. Pelin ve Burcu ise, ince hesaplara giriyorlar. Sahipsiz bir Sarmaşık, ikisinin de hoşuna gidiyor. Acaba hesapları tutacak mı?