Tuvana Türkay ile Alper Potuk’un şaşırtan görüntüsü

Güzel oyuncu Tuvana Türkay ve futbolcu Alper Potuk’un ilişkisinde gün geçmiyor ki yeni bir gelişme yaşanmasın…1 yıl süren büyük aşkın bittiğini Alper Potuk sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyurmuş ve herkesi şaşırtmıştı…

İddiaya göre Alper Potuk’un başka bir güzelle yakınlaştığını duyan Tuvana Türkay affetmemiş ve ilişkiyi tek kalemde bitirmişti…

Bu fotoğraflar geçtiğimiz akşam Fenerbahçe’de bir cafede çekildi…

Tuvana Türkay ve Alper Potuk’un samimi halleri aşklarının küllerinden doğduğunu gözler önüne serdi. Anlaşılan Tuvana Türkay ihanet sayfasını kapatmış… Sevgilisi Alper Potuk’la yepyeni beyaz bir sayfa açmıştı…

İkiliye Tuvana Türkay’ın annesi Armağan Hanım’ın da eşlik etmesi 'ilişki evlilik yoluna mı gidiyor' sorusunu akıllara getirdi…