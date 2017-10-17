Turşu nasıl yapılır? Turşu kurmanın püf noktaları

Tuzlu su ve sirke ağırlıklı salamura içine domates, salatalık, lahana, fasulye gibi çoğu sebzenin konulup, bekletilmesiyle elde edilen turşu, Türk yemek kültürünün vazgeçilmez lezzetlerinden biri. Geleneğimizin bir parçası olan turşu, ev yemeklerinin tadını tamamlayarak gönülleri fethediyor. Özellikle pilav, nohut, kuru fasulye gibi pek çok baklagil yemekleri turşu lezzetini katlıyor. Peki büyük- küçük herkesin severek tükettiği turşu nasıl yapılır?

Karışık turşu tarifi malzemeler:



4 adet acur

3 adet havuç

5-6 adet sivribiber

2-3 baş sarımsak

5-6 adet yeşil domates

4-5 adet kırmızı domates

1 adet küçük lahana

1 adet kereviz sapı ve yaprağı

1/2 demet maydanoz

1 çay bardağı kaya tuzu

1 çorba kaşığı limon tuzu

1 çorba kaşığı şeker

1/2 su bardağı sirke

1 adet aspirin

1/2 fincan sıvı yağ,

Karışık turşu tarifi hazırlanışı:

Sebzeleri güzelce yıkayıp ayıklayın.Çatalla sebzelerin ortalarına birkaç delik açın.Kavanozun dibine acurları yerleştirin.Sırasıyla aralarına ikiye bölünmüş sarımsak dişlerini yerleştirerek havuçları, yeşil domatesleri, sivri biberleri, lahanaları, maydanozları, kereviz sap ve yapraklarını ve kırmızı domatesleri kavanoza istifleyin. Turşu için kullanacağınız suya tuzu katıp kaynatın ve soğumaya bırakın.Bu suya limon tuzu, sirke, şeker ve aspirini ekleyip karıştırın.Kavanoza bu suyu dökün.Üstüne de küf yapmaması için sıvı yağı ekleyin ve kavanozun kapağını sıkıca kapatıp 10-15 gün bekletin.

TURŞU KURMANIN PÜF NOKTALARI

Turşunun suyunu içme suyundan hazırlamalısınız. Böylece tüm kış turşunuzu gönül rahatlığıyla tüketebilir, turşu suyunu da doya doya içebilirsiniz.



Sofra tuzu ince ve narin yapısı itibariyle turşu yapımına uygun değildir. Turşu da kaya tuzu (iri tuz) kullanılır.



Mide hassasiyetiniz varsa sirke yerine tabii ki limon suyu kullanabilir ya da az oranda üzüm sirkesini limon tuzu gibi mucizevi bir tatla destekleyebilirsiniz.



Turşu kavanozunun dibine koyacağınız ya da aralara serpiştireceğiniz 8-10 adet nohut, turşuyu çabuk olgunlaştırır.



Sirke, sarımsak, kaya tuzu, nohut gibi içerikler herhangi bir katkı malzemesi kullanmadan turşunun olgunlaşması, tazeliğini koruması ve bozulmaması için yeterlidir.



Seçtiğiniz sebzeleri aralarda boşluk kalmayacak şekilde yerleştirin.