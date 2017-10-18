BUNDESLIGA’da 2017-2018 sezonun ilk sekiz haftası geride kaldı. Sekiz haftaya bakıldığında Türkiye kökenli futbolcuların performansı beklenen seviyede olmadı. Futbolcuların skora katkısı da beklentileri karşılamadı. Sekiz haftalık değerlendirmede Türkiye kökenli futbolcuların karnesi pek iç açıcı değil.

Bundesliga’da mücadele eden 18 takımın onun kadrosunda Türkiye kökenli futbolcular yer alıyor. Bu sezon kadrosunda Türkiye kökenli futbolcu bulunduran takımlar şunlar:

Borussia Dortmund, Hannover 96, Bayer Leverkusen, Freiburg, Mainz 05, Hoffenheim, Hertha Berlin, Stuttgart, Wolfsburg ve Köln.

İkişer futbolcuyla Hannover, Mainz, Dortmund, Leverkusen ve Freiburg en çok Türkiye kökenli futbolcuyu kadrosuna dahil ederken, diğer takımlar da birer futbolcuyu kadrosuna aldı. Dortmund’da milli futbolcular Nuri Şahin ve Ömer Toprak, Wolfsburg’da milli futbolcu Yunus Mallı, Freiburg’da Çağlar Söyüncü ve Onur Bulut, Hannover’de Kenan Karaman ve Mete Kaan Demir, Bayer Leverkusen takımında da Avusturya milli takımının eski kalecisi Ramazan Özcan ile 18 yaşındaki Atakan Akkaynak yer alıyor. Alman milli Kerem Demirbay Hoffenheim’da, U 21 Alman milli takımında oynayan iki oyuncu Suat Serdar ve Levin Mete Öztunalı ise Mainz 05’te forma giyiyor. Hertha Berlin’de Sinan Kurt, Stuttgart’ta Berkay Özcan ve FC Köln’de Salih Özcan kendisine yer buldu.

SKORA KATKI DÜŞÜK

Bayern Münih, Leipzig, Hamburg, Borussia Mönchengladbach, Augsburg, Schalke, Frankfurt ve Werder Bremen’in kadrolarında ise bu sezon Türkiye kökenli futbolcu bulunmuyor. Bu sezon 11 futbolcu sahaya çıktı. Sekiz maçın tamamında oynayan ise sadece Levin Öztunalı ve Kenan Karaman oldu. Levin altı maçta ilk 11’de sahaya çıkarken, Kenan da dört maçta ilk 11’de forma buldu. Levin Bundesliga’da Türkiye kökenli futbolcular arasında skora en fazla katkı yapan futbolcu da oldu. Takımının attığı dört golün hazırlayıcısı olarak dikkat çekti. Bundesliga’da bu sezon altı karşılaşmanda forma giyen Nuri, altısında da ilk 11’de sahaya çıktı. Nuri’nin bu sezon bir golü, bir de asisti bulunuyor. Takım arkadaşı Ömer Toprak ise dördü ilk 11 olmak üzere yedi kez oynadı. Ömer bir golün hazırlayıcısı oldu.

Nuri dışında bu sezon gol atan futbolcular Suat Serdar ve Çağlar Söyüncü. İki futbolcu da birer kez rakip fileleri havalandırdı. Altı kez forma şansı bulan Çağlar, takım arkadaşları arasında en fazla ikili mücadeleyi kazanan olurken, Ömer Toprak da Dortmund’un en çok ikili mücadeleyi kazanan ve en çok isabetli pas kullanan futbolcu unvanını elinde tutuyor. Berkay Özcan ve Onur Bulut birer kez, Kerem Demirbay altı, Suat Serdar beş, Salih Özcan üç, Yunus Mallı da yedi kez sahaya çıktı. Kerem sadece bir gol pasıyla bu sezon skora katkı yapabildi.

Bundesliga’da forma giyen futbolculardan Nuri Şahin kariyerinde 208 kez Bundesliga’da sahaya çıktı ve 20 gol attı. Ömer Toprak’ın 194 ve Yunus Mallı’nın da 147 Bundesliga maçı var.