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Türkiye’den 50 ülkeye ‘standart’ ihracat

Hürriyet Haber
27 Temmuz 2017 - 22:23Son Güncelleme : 27 Temmuz 2017 - 22:23

1982 yılında Norm Grup bünyesinde kurulan ve bugün Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde 10 bin metrekaresi kapalı 10 bin metrekaresi de açık alan olmak üzere toplam 20 bin metrekare alanda üretim, depolama ve satış pazarlama faaliyetlerini sürdüren Standart Cıvata’nın, 35 yıldır sektörün içinde bulunduğunu söyleyen Standart Cıvata Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Uysal, “Sürekli değişime açık ve sürekli iyileştirmeye dayalı üretim felsefesini benimseyerek üretimi sürdürüyoruz. Standart Cıvata, kurulduğu yıldan itibaren sektörde en üst sıralarda yerini almış, oluşturduğu yenilikler ile teknolojik değişikliklere öncülük etti ve sektörün belirleyicilerinden biri oldu. Bugün Çiğli’de yer alan 20 bin metrekarelik tesisimizin yanında, Dilovası’nda da toplam 5 bin metrekarelik alanda hizmet üretiyoruz. Standart Cıvata, Norm Grup Şirketleri’nin de desteği ile kurduğu son kalite kontrol sistemleriyle kurumsal markaların ve yan sanayilerin tercihi haline gelerek, bu firmaların lojistik ve kanban firması olma yolunda ilerliyor” dedi.

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ

Yurtiçinde uzman kadroları ve satış personeli ile müşteri memnuniyeti odaklı çalıştıklarını belirten Uysal, ”Müşteri memnuniyetini benimsemiş, müşterilerini iş ortağı olarak özümsemiş Standart Cıvata, ithalat ve ihracatta sektörün liderlerindendir. Cıvata, somun, imbus, matkap uçlu vida, sunta vidası, gijon, düz ve yaylı rondela, dübel, inox  bağlantı ,tüm bağlantı elemanları ve hırdavat ithalatıyla imalat sanayindeki çok büyük bir açığı kapatmış ve kaliteyi de beraberinde getirmiştir. Amerika, Çin, Rusya, Fransa, İtalya, Almanya, İspanya başta olmak üzere 50’den fazla ülkeye ihracat yapan ve bayilikleri bulunan Standart Cıvata, dünyaın önde gelen bağlantı elemanı firmalarından biri olmuştur” diye konuştu. Standart Cıvata olarak önceliklerinin her zaman müşterilere en kaliteli ürünü en uygun fiyata sunmak olduğunu ifade eden Uysal,”Bizler her zaman en kaliteli ve güvenilir ürünleri, en uygun maliyetlerle tüketiciye sunmak için çalışıyoruz. Standart Cıvata alt yapısını oluşturduğu kanban ve jit gibi sistemleri ile iş ortaklarının maliyetlerini en aza indirgeyerek, iş ortaklarının yanında olmaya devam edecektir” dedi.

 

Etiketler: Fatih Uysal , Standart Cıvata , gazetehaberleri
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