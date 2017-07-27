Türkiye’den 50 ülkeye ‘standart’ ihracat

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ

Yurtiçinde uzman kadroları ve satış personeli ile müşteri memnuniyeti odaklı çalıştıklarını belirten Uysal, ”Müşteri memnuniyetini benimsemiş, müşterilerini iş ortağı olarak özümsemiş Standart Cıvata, ithalat ve ihracatta sektörün liderlerindendir. Cıvata, somun, imbus, matkap uçlu vida, sunta vidası, gijon, düz ve yaylı rondela, dübel, inox bağlantı ,tüm bağlantı elemanları ve hırdavat ithalatıyla imalat sanayindeki çok büyük bir açığı kapatmış ve kaliteyi de beraberinde getirmiştir. Amerika, Çin, Rusya, Fransa, İtalya, Almanya, İspanya başta olmak üzere 50’den fazla ülkeye ihracat yapan ve bayilikleri bulunan Standart Cıvata, dünyaın önde gelen bağlantı elemanı firmalarından biri olmuştur” diye konuştu. Standart Cıvata olarak önceliklerinin her zaman müşterilere en kaliteli ürünü en uygun fiyata sunmak olduğunu ifade eden Uysal,”Bizler her zaman en kaliteli ve güvenilir ürünleri, en uygun maliyetlerle tüketiciye sunmak için çalışıyoruz. Standart Cıvata alt yapısını oluşturduğu kanban ve jit gibi sistemleri ile iş ortaklarının maliyetlerini en aza indirgeyerek, iş ortaklarının yanında olmaya devam edecektir” dedi.