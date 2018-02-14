"Türkiye'de kişi başına yılda üç çift ayakkabı düşüyor"

Gürsoy yaptığı yazılı açıklamada, ayakkabının temel ihtiyacın yanı sıra statü sembolü olduğunu aktardı. Türkiye'de şu an yıllık 500 milyon çift üretim kapasitesi olmasına rağmen 280 milyon çift üretim yapıldığına dikkati çeken Gürsoy, şunları kaydetti:

"Ülkemizde uzun zamandan beri kişi başına düşen ayakkabı sayısı 3 çifti geçmiyor. Avrupa'da ise bu rakam 9 çifte kadar çıkıyor.

Türkiye'de ayakkabı tüketiminin Avrupa'ya göre düşük kalmasındaki en önemli sebep kişi başı milli gelirin düşük olmasından kaynaklanıyor.

Bir tüketici hayatı boyunca ortalama 130 çift ayakkabı tüketmektedir. Bu seviye ülkeler ve bölgelere göre gelir düzeyi, iklim, tüketim alışkanlığı, ortalama yaşam ümidi gibi faktörlere bağlı olarak değişkenlik göstermektedir.

Ömrü boyunca bir kişi ortalama, AB ülkelerinde 350 çift, ABD'de 490 çift, Japonya'da 360 çift, Hindistan'da 40 çift, Endonezya'da 95 çift, Brezilya'da 170 çift, Türkiye'de 125 çift ayakkabı tüketmektedir. Bu rakamlar erkek ve kadın arasında cinsiyete göre de farklılık arz etmektedir. Ayakkabı tüketimi ayak büyüklüğünün sık değiştiği çocukluk ve ilk gençlik döneminde daha çok yapılmaktadır."

Derneğin bu kapsamda uğraşları sonucunda, getirilen ek vergi sayesinde iç piyasada hareketlenme başladığını belirten Gürsoy, özelikle zincir mağazaların artık üretimlerini iç piyasada yaptırdığını bildirdi.

Gürsoy, dünya markalarının üretimini Türkiye'de yaptırmak için kendileri ile irtibata geçtiğini ifade ederek, şu bilgileri verdi:

"Dernek olarak markalar ile üreticilerimizi bir araya getiriyoruz. Geçmiş yıllarda, üretiminin yaklaşık yüzde 90'ını iç pazara satan ayakkabı sektörü son yıllarda ihracata ağırlık vermeye başladı. Ayakkabı sektörü, 2017 yılında 769 milyon dolarlık ihracat yaptı.

Ayakkabıda hedefimiz 1 milyar dolar. Merdiven altı üretim hem sağlığı tehdit ediyor hem de ülke ekonomisine zarar veriyor. Bizim üyelerimiz uygunsuz üretim yaparsa kendi kurallarımız var. En ağır yaptırımları uyguluyoruz."

Tüketicilere ayakkabı satın alırken etiketlere dikkat etmesi tavsiyesinde bulunan Gürsoy, üretim bilgileri bulunmayan ayakkabıların satın alınmaması ve bunu yapanların şikayet edilmesi çağrısında bulundu.