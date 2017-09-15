Türkiye'de ilk kez düzenlenecek! Ana teması 'Gelecek' olacak

Blockchain teknolojisi ve kripto paraların araştırılması, mevzuat çalışmalarının yapılması ve Blockchain teknolojisinin geliştirilmesi amacıyla kurulan BLASEA (Avrasya Blockchain ve Dijital Para Araştırmaları Derneği) bu yıl ilk kez Blockchain Summit İstanbul 2017’yi düzenlemeye hazırlanıyor. 23 Kasım 2017’de Wyndham Grand Hotel’de gerçekleştirilecek olan zirvenin ana teması ‘GELECEK’ olacak. Zirvede gelecekte Blockchain sisteminin nasıl yaygınlaşacağı, Türkiye’de bu sistemi geliştirmek için atılacak adımlar ve geleceğe bugünden nasıl uyum sağlanabileceği gibi mevzuat çalışmalarına yön verecek fikirler ele alınacak. Zirvede ayrıca Türkiye’de Blockchain ve kripto paranın durumu, Blockchain teknolojisi ve ödeme sektörünün dönüşümü, kripto para üzerine düzenleyici yapı, sanayide teknolojik gelişmeler, ICO’ların yükselişi ve finansal Blockchain sistemi de konuşulacak.

Zirvenin konuşmacıları arasında; BLASEA Başkanı Av. Kadir Kurtuluş, Copyrobo CEO’su Hasan Kurtuluş, Kadir Has Üniversitesi Dijital Dönüşüm Derneği Başkanı İsmail Hakkı Polat, CoinTurk Genel Yayın Yönetmeni Levent Kurt, Babgo Yatırım CEO’su Oğuz Ünver ve Boğaziçi Üniversitesi’nden Yrd.Doç.Dr Oğuzhan Aygören ve daha birçok önemli isimler yer alacak. Zirveye Blockchain teknolojisinin sağlayıcıları, kripto para borsaları ve cüzdanlar, bankacılık & finansal kurumlar, finansal teknoloji şirketleri, yasal uzmanlar, kripto para madencileri/meraklıları, yatırım uzmanlarının yanı sıra teknoloji alanında yatırım yapan yerli ve yabancı pek çok markadan önemli isimler de katılacak.

Zirve ile ilgili konuşan BLASEA Başkanı Av. Kadir Kurtuluş, “Kripto paranın arka planındaki teknoloji olan Blockchain merkezi bir kontrolü olmayan dağıtık veri tabanıdır. Blockchain’i Bitcoinle ilgili olarak gerçekleştirilen tüm Bitcoin işlemlerini kayıt altına alan bir kayıt defteri olarak düşünebiliriz. Blockchain sistemi kullanıcılarına güvenilir bir ortam sunarak dijital bağlamdaki işlemlerin sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlıyor. Bu sistemin ilerleyen yıllarda kamu kurum ve kuruluşlarında, tüm bankalarda ve hatta oy sistemlerinde bile aktif olarak kullanılacağını öngörüyoruz. Dernek olarak şimdiden bu sistemi ülkemize tanıtmak ve kullanımını yaygınlaştırmak hedefiyle yola çıktık. Bu hedefimizin bir parçası olarak gerçekleştireceğimiz Blockchain Summit İstanbul Zirvesi’nde; Blockchain sisteminin detaylı tanıtımını yaparak, dünyada Blockchain teknolojisinin nasıl kullanıldığı ve Türkiye’de bu süreçte neler yapılabileceğini ele alacağız. Dernek olarak Türkiye’de ilk kez böyle bir zirve gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Etkinliğimize tüm teknoloji şirketlerini, Blockchain konusunu merak eden ve daha fazla bilgi sahibi olmak isteyen herkesi bekliyoruz” dedi.