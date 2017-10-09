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Türkiye ile ABD arasında vize işlemlerinin askıya alınması

AA
09.10.2017 - 16:42 | Son Güncelleme:

TESK Genel Başkanı Palandöken: "Esnaf ve sanatkarlar camiası olarak samimi bir diplomatik süreçle sorunun kısa sürede aşılacağına inancımız tam"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Türkiye ile ABD arasında vize işlemlerinin askıya alınmasına ilişkin, "Esnaf ve sanatkarlar camiası olarak samimi bir diplomatik süreçle sorunun kısa sürede aşılacağına inancımız tam." ifadesini kullandı.Palandöken yazılı açıklamasında, ABD ile Türkiye'nin vize işlemlerini karşılıklı askıya almalarını değerlendirdi. 

NATO'nun iki önemli ve güçlü üyesi Türkiye ile ABD'nin ilişkilerinin çok güçlü ve köklü temellere dayandığını belirten Palandöken, "Bu ilişkinin güçlü olması sayesinde, yaşanan sorunun diyalog ve iyi niyetle aşılacağı kanaatindeyiz. Esnaf ve sanatkarlar camiası olarak samimi bir diplomatik süreçle sorunun kısa sürede aşılacağına inancımız tam." değerlendirmesinde bulundu. 

Etiketler: TESK , NATO , Vize
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