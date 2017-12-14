Türk yapımı müzikal film ABD’de ödül aldı

Culver Film Festivali kapsamında izleyici karşısına çıkan Küçük Prens filmi farklı sinematografik yaklaşımı ile beğeni topladı. Yönetmenliğini film ve tiyatro sanatçısı aynı zamanda balerin olan Alev Baymur’un yaptığı daha evvel İstanbul ve Türkiye’nin diğer illerinde de sergilenen, hologram gibi teknolojik görüntüleme teknikleri ile gerçek oyuncuları sahnede bir araya getiren Küçük Prens Müzikal filmi Amerikalılarla buluştu. Müzikali CGI ve diğer özel efektler ile bir film haline getiren Baymur, 20 yıldır Türkiye ve Amerika’da sürdürdüğü sanat yaşamında ilk olarak Türkiye’de sahneye koyduğu müzikalin ülkesine bağını gösteren bir proje olarak ortaya çıktığını söyledi.

Projede Özkan Uğur ve Meltem Cumbul gibi isimlerle çalışan sanatçı, film haline gelen projenin bugüne kadar dört festivalden üç ödülle döndüğünü ve Los Angeles’da gösterilen ilk Türk yapımı çocuk filmi olduğunu sözlerine ekledi

Filmde Pilot karakterini canlandıran Amerikalı Aktör Kevin Ashley ise İstanbul’da iki ay kadar süren çekimlerde dünyada en çok satan ve bilinen kitaplardan biri olan Küçük Prens’in Amerika kültüründe çok bilinmediğini, 250’den fazla dile çevrilen bu epik hikayenin kalp, amaç ve hedefe ulaşmak ile alakalı olduğunu ifade etti. Ashley, “Binlerce yıllık geçmişi olan bir ülkede çalışmış olmaktan da çok mutlu oldum” dedi.

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