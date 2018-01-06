Turistlerin ‘vize coşkusu’

Dünyanın en büyük cruise firmaları arasında gösterilen ABD merkezli Royal Caribbean Türkiye İletişim Pazarlama Direktörü Cihangir Canıyılmaz da vize krizinin çözülmesinin Türkiye’deki turizmcileri bir hayli mutlu ettiğini dile getirdi. 2016’da Miami kalkışlı Karayipler turuna Türkiye’den 3 bin 500 kişi gönderdiklerini, 2017’de bu sayının 4 bin 200’e çıktığını dile getiren Canıyılmaz, “Ancak vize krizinin ortaya çıkmasının ardından talepler bir anda kesildi. Vize krizi öncesinde yapılan bazı rezervasyonları da iptal etmek zorunda kaldık. Eğer vize krizi devam etseydi geçen yılki turist sayısının yüzde 80’ini kaybederdik” diye konuştu.

FİYAT AVANTAJI

2018’deTürkiye’den, Miami kalkışlı cruise turlarına 6 bin kişiyi göndermeyi hedeflediklerine vurgu yapan Canıyılmaz, “Yaklaşık 2 yıl önce THY’nin Miami’ye direk seferler başlatması hem THY hem de Royal Caribbean için çok faydalı oldu. Bu uçuşlar ile Türk turistin Miami’ye ilgisi bir hayli arttı. Bu talebin her geçen gün arttığını rahatlıkla söyleyebilirim. Royal Caribbean, Türk turiste büyük önem veriyor. Krizin aşılmış olması firmamız açısından da büyük önem taşıyor. Türk turistler yaptığımız turları çok sevdi. Bunda fiyatlarımızın da büyük etkisi var. Dünyanın en iyi gemilerinde uygun fiyatlarda 5 yıldızlı tatil yapmalarına olanak veriyoruz. Yurtiçinde bir otelde tatil için harcadıkları fiyatlara yurtdışında tatil yapma imkanı sunuyoruz. Şu anda uçak dahil 1000 ile 1800 Euro arasında 1 hafta Miami-Karayipler-Bahamalar turu satıyoruz. Bu turistler için büyük bir avantaj”” ifadelerini kullandı.

TATİL VE ALIŞVERİŞ

KARAYİPLER gezi programında İstanbul’dan Miami’ye direkt uçuşla gidildiğini söyleyen Cihangir Canıyılmaz, “Miami’de 1 gece birinci sınıf otellerde konaklama yapılıyor. Yolcularımız bu turda Karayipler’i görme imkanı buluyor. Nassau, St.Thomas ve St.Marteen adaları ziyaret ediliyor. Ayrıca Miami’de dünyanın en ünlü outlet merkezlerinden Saw Grass Mills’te ekonomik fiyatlarla alışveriş yapılabiliyor” dedi.