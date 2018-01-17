Turan Özdemir'e son veda

İstanbul Beykoz’daki evinde önceki gün kalp krizi sonucu hayatını kaybedenödüllü oyuncu Turan Özdemir’in cenazesi, tiyatroya ilk başladığı İzmir’e getirildi. Devlet Tiyatroları Konak Sahnesi’nde, Özdemir için tören düzenlendi. Sanatçının tabutu son kez sahneye konuldu, eşi Müzeyyen Özdemir, kızı Ezgi Özdemir ile oğlu Ozan Özdemir, törende taziyeleri kabul etti.
İzmir Devlet Tiyatroları Müdürü Levent Ulukut, Turan Özdemir’i tiyatroya stajyer olarak başladığı sahnede, sonsuzluğa uğurladıklarını söyledi. Sahneye çıkan Özdemir’in sanatçı dostları da onun özlemlerini ve meslek sevdasını anlattı. Yönetmen oyuncu Orhan Aydın, törende yaptığı konuşmada,Özdemir ile 45 yıllık bir dostluklarının olduğunu söyleyip, "Yeri doldurulamaz bir sanatçıydı. Işıklı insanlar sıraya girdi. Mesleğine, tiyatroya, sinemaya, hayata sevdalıydı. Uzun soluklu sinema filmi gibi hayata da öyle bakardı. Öyle de gitti. Gençler bu tür yaratıcıların hayatlarına bakmalılar. Bizi sanat kurtaracak" dedi.
Konuşmaların ardından Turan Özdemir’in cenazesinin bulunduğu tabut önünden saygı geçişi yapıldı. Bu sırada Ezgi Özdemir, babasının tabutuna kapandı, öpüp sarıldı, gözyaşı döktü. Turan Özdemir’in cenazesi toprağa verilmek üzere daha sonra Muğla’nın Yatağan ilçesine götürüldü.
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