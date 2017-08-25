Tüm sporseverleri bir araya getiren uygulama: Vole

Tamamen Türk girişimciler iş birliği ile kurulmuş Vole uygulaması sadece iki buçuk ay gibi bir sürede yüz binin üzerinde kullanıcıya erişti.

Gittigidiyor’un kurucu ortaklarından, internet teknolojileri konusunda büyük tecrübe sahibi Tolga Kabataş, Habertürk Gazetesi’nde spor yazarlığı yapan 40 yıllık tecrübe ile gazeteci Umur Talu, Bank of Amerika ve Boston Consulting Group gibi mühim şirketlerden deneyimli ve Harvard Business School’da yüksek lisans eğitimini tamamlayan Sinan Aras gibi başarılı isimlerden oluşan kurucu ekibi ile Vole, şimdilerde binlerce kullanıcıya sahip.

Ücretsiz olarak iOS ve Android işletim sisteminin platformlarından indirilebilen bu uygulama birçok sporseveri bir araya getiriyor.

Spor ile ilgili tüm branşlar hakkında içerik bulunabilen uygulama, resim, video ve anket paylaşımı gibi ayrıcalıklar sağlayarak spor tutkunlarının birbirleri ile iletişimine de imkan sağlıyor. Spor dünyasını kolaylıkla bir araya getiren uygulamanın kullanıcı ara yüzü ve erişim olanakları bir hayli dikkat çeken özellikler arasında.

Vole’nin kurucularından Tolga Kabataş uygulama hakkında “Kısa süre içinde bu rakama gelmek önemli. Biz sadece telefon numarasıyla kayıt alıyoruz. Diğer iletişim ağlarıyla üye alsaydık rakam büyük ihtimalle yarım milyonu geçmişti. 100 insandan 75'i uygulamayı aktif kullanıyor. Bu rakam yeni başlamış uygulamalarda yüzde 5'in altındadır genelde. Baştan itibaren şuna inandık, içeride olumsuz sözle, hakaretle rekabet yaşamak isteyenin bizim aramızda yeri yok. Telefonla kayıt yapmamızın bir sebebi var. Aslında Passolig'de yapılmaya çalışanın bir benzerini uyguluyoruz. Bu ortamı yaşamak isteyenler kimliğini söylemek zorunda. Ben bunu aleyhinde kullanacağım için değil, efendiliğinin tescili için istiyorum. İnsanlar kimliklerini beyan edince daha dikkatli oluyor. Şu anda Vole'nin kültüründe efendilik var. Yorumlarda, paylaşımlarda eleştiri var ama hakaret yok. Sizi hırçınlaştıran bir ortam olmadığı için tamamen spora odaklanıyorsunuz. Nefret dili yok burada” açıklamalarını yaparak Vole’nin Türkiye gibi sporsever bir ülkenin tam da ihtiyacı olduğu yenilikçi bir girişim olduğunu belirtiyor.

Kısa bir süre içerisinde Türkiye’de tutulan uygulama şimdilerde İngiltere’de de hayata geçirildi. Uygulamanın Türkiye’deki gibi yoğun bir ilgi ile karşılandığını belirten Kabataş, “Benim ülkemde ABD'de yapılan uygulamalar hayatıma yerleştiriliyorsa, Türkiye'de gelişen uygulamayı da biz onların hayatını yerleştirebiliriz” ifadelerini ekledi.

Çok kısa bir zamanda sevilen Vole uygulamasını Google Play ya da App Store mağazalarından indirebilir sizin gibi birçok sporsever ile birlikte spor dünyasına ait her şeye istediğiniz zaman kolaylıkla erişebilirsiniz.

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