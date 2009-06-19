Topuz olayına tüy diktiler

Hala da yazmak taraftarı değildim. Ama bugün gazetemin internet sayfasını açıp Aziz Başkan Yıldırım’ın bu transfer için MHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı İbrahim Cingi’den yardım istediğini, İbrahim Cingi’nin de “Manevi Güç” kullanarak sorunu hallettiğini okuyunca dayanamadım.

Gülşah Erkaya yazıyor

Bu transfer konusu tam anlamıyla ‘Cafer’in acil bez ihtiyacı’ duymasına benzemiştir. Hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe adına.



Ancak Fenerbahçe’nin manevi gücü Sayın Cingi’nin ve ardından da Beşiktaş’ın manevi gücü Yüksel Kaleci’nin açıklamaları, ‘bez yetiştiren Cafer’ vukaatına tam anlamıyla bir son dakika tüyü dikmiştir. Fazla söze gerek yok. Cingi’nin açıklamaları ortada. Özetle söyledikleri ise aynen şöyle:

“Topuz’un Başkanla görüşmesini engelleyen çevreye ulaştık. (Kaleci’nin ekibi). Başkan’ın Topuz’la görüştürülmesini sağladık ve transfer bitti. Kaçırma veya zorlama yok. Ortada ancak MANEVİ BİR GÜÇ kullanma olabilir. Biz Mehmet Topuz’un Başkanla görüşmemesini sağlayan çevreye ulaştık. Sevgiyle hallettik olayı. Ben Fenerbahçe kongre üyesiyim. Orada, Mehmet Topuz’un yanında olan da BJK Başkanının (Yıldırım Demirören) gönderdiği BJK kongre üyesi İstanbul Ülkü Ocakları Başkanı Yüksel Kaleci’ydi. Lig sona erince Topuz, menajerler vasıtasıyla ısrarla Aziz Başkan’a ‘Beni alın’ diye telefon ediyordu. Ama Aziz Başkan, ‘Senin Kayserispor’la sözleşmen devam ediyor. Kayserispor Başkanı’nı küstürmek istemeyiz, onunla anlaşmadan seninle anlaşamayız’ diyor. Ondan sonra transfer için sürekli aramaya başlıyor Mehmet Topuz. Başkan da bunun üzerine kızıyor ve ‘Daha anlaşamadım Kayserispor’la, beni sürekli arama’ diyor. Ondan sonra da Mehmet Topuz buna kızıyor ve Fenerbahçe defterini kapatıyor. Menajerleri vasıtasıyla Beşiktaş’a gidiyor ve Beşiktaş’la yaptığı görüşmenin ardından tatile çıkıyor. Aziz Başkandan ricacı olmak için beni de aradılar. Aziz Yıldırım’la görüştük, ‘Ülkücüler sarmışlar çevresini, bizle görüştürmüyorlar’ ifadeleri olunca ben de devreye girdim. Başkan, Recep Başkanı arıyor, o da görüşemediğini, ulaşamadığını söylüyor. Biz de oradaki arkadaşlarımızla görüştük. Başkanın Topuz’a ulaşmasını sağladık…”

Evet İbrahim Başkan son süreçte yaşananları böyle özetlemiş. Buraya kadar bile kitap yazacak kadar malzeme var bize. Ancak bu malzemeyi değerlendirmeyi sonraya bırakıp Sayın İbrahim Cingi’nin bu sözleri üzerine, Beşiktaş adına Topuz’a bir süre refakat eden İstanbul Ülkü Ocakları Başkanı Yüksel Kaleci’nin söylediklerinize dikkat çekmek istiyorum.

Sayın Yüksel Kaleci “Bizim konuyla alakalı anlatacağımız bir şey yok, İbrahim Bey anlatmışsa... Fenerbahçe bir transfer yapmıştır, hayırlı olsun, bunun dışında olayın perde arkası, gizlisi, saklısı yok. Açıklama yapmam doğru olmaz, sonuçlanmış bir konudur” dedi.

İşte sayın Kaleci’nin bu sözleri de işe tam tüy dikmek oluyor. Yani Sayın Kaleci işin açıklanmayan kısmı kaldı mı Allahaşkına. İşte Sayın Cingi “Muzaffer kumandan” edasıyla her şeyi açıklamış. Özetle bu kadar yazılıp çizilen her şey boşunaymış. Herkes köşesinde kumdan kaleler yapıp durmuş. Sonuçta olayı “Manevi Güç”ler çözmüş. Yanlız çok merak ettiğim bir şey var. Sayın Cingi şu “Manevi Güç” nedir bir izah etseniz de öğrensek...

