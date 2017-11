Tiyatrokare'den Kanada ile ortak yapım

Türk/Kanada ortak yapımı olarak planlanan oyuna Toronto’da bulunan Why Not Theatre çözüm ortağı olarak katılıyor. Son 10 yılda 21 farklı ülkenin 65 ayrı kentine turneler düzenleyen ve 14 uluslararası projede çözüm ortağı olarak yer alan Theatre Why Not, Ravi Jain tarafından kuruldu. Topluluğun Jain tarafından yönetilen son iki oyunu “Prens Hamlet” ve “A Brimful of Asha” eleştirmenlerden büyük övgü aldı ve son olarak Edinburg’ta perde açtı. Theatre why Not, daha önce ünlü yönetmen Peter Brook tarafından derlenen ve tüm dünyada ilgiyle izlenen Hint destanı Mahabarata’nın yeni bir versiyonunu hazırlıyor. Öte yandan, Toronto Üniversitesi Profesörü, ödüllü yazar, yönetmen Guillermo Verdecchia’nın Nedim Saban ile birlikte sahneye taşıyacağı ve Canada Council Of Arts’ın maddi desteğine layık bulunan projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor.

TİYATROKARE VE “WHY NOT THEATRE” ORTAK YAPIM

Tiyatrokare ve Why Not Theatre’ın 2019’da, Türk/Kanada ortak yapımı olarak sergileyeceği oyunun ön hazırlığı için 12 ve 18 Kasım’da Salt Galata’da bir workshop yapacak. Türk oyuncular, yazarlar, performans sanatçıları, multimedya ve disiplinlerarası sanatlarla uğraşan herkesin “ÇAĞDAŞ TÜRKİYE VE TÜRK TİYATROSU ” ile ilgili yaşanmışlıklarını, kendi seçtikleri tiyatro metinlerinden parçalar, şiirler, öyküler, gazete haberleri, fotoğraflar, karikatürler, müzik parçalarıyla aktarabilecekleri çalışmanın amacı, Yazar, Yönetmen Guillermo Verdecchia ile deneyim paylaşımı olacak.