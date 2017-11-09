Tiyatro Keyfi'nden açıklama

İşte bu uygulamanın yarar değil, zarar getiren bir uygulama oluğunu belirten Tiyatro Keyfi Sanat Yönetmeni Kemal Başar'ın açıklaması:
Bu uygulama doğal olarak durumdan habersiz olarak programlarını önceden açıklamış olan özel tiyatroların bilet satışlarına ağır bir şekilde yansıdı.
Tiyatro Keyfi olarak bunun Cumhuriyetçi değil popülist;tiyatroya yarar değil, zarar getiren bir uygulama olduğu gerekçesiyle protesto mahiyetinde olarak ödenekli tiyatroların eserlerini değil de 9 Ekim Perşembe 20:30'da Borusan Oto Dolmabahçe Sahne'de sergileyeceğimiz Aşk ve Mucize Ekstravaganza adlı eserimizi izlemeye gelenlere gişede gider makbuzu karşılığı 5 TL ödeme yapacağız.
* Özel tiyatro biletleri devletten peşinen alınan ödenekle, yani halkın katkısıyla, ayrıca biletlerin özel tiyatroların tam tersine vergiden muaf
olması nedeniyle zaten sudan ucuz. Yani ağır giderler ve vergi yükleriyle boğuşan özel tiyatrolarla hali hazırda zaten haksız rekabet var.
* Ödenekli tiyatrolar bu uygulama ile mali açıdan zararlarına zarar katıyor. Sonra sezon ortasında ek bütçe istemek zorunda kalabiliyor.
Bu da halkın ek maddi kaybı anlamına geliyor.
* Bu tip uygulamalar tiyatroya fayda sağlamıyor, tersine bedava yapılabilecek bir iş gibi gösterip tiyatro sanatını halkın gözünde ucuzlatıyor.
* Bunu mali gerekçelerle yapamayacak olan özel tiyatrolarla daha ağır bir haksız rekabete giriliyor. Yani bu uygulamanın ne tiyatroya, nehalka faydası var.
Bu tip uygulamalara son verilmesi dileğiyle kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Kemal Başar
Tiyatro Keyfi Sanat Yönetmeni
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