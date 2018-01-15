‘Tıp’ta borç krizi

Edinilen bilgilere göre, bu iki tıp fakültesinin medikal firmalara toplamda 600 milyon liraya yakın borcu var ve borçlar da 4 yıl gecikmeli ödeniyor. Medikal firmalardan ihale yolu ile tıbbi ürün ve ilaç satın alan iki üniversite hastanesinin ihalelerine birçok büyük firmanın katılmadığı, katılan firmaların da ödemelerini gecikmeli alacaklarını bildiği için ürünlere normal fiyatlarının çok daha üstünde teklif verdikleri ortaya çıktı.

BORCUN NEDENİ

Üniversite hastaneleri, muayene olan her hasta için SGK'dan 42 lira ödeme alıyor. Bunun dışında hastalardan hiçbir şekilde ücret talep edilmezken, bu 42 lira içine hastanın muayene, laboratuvar tahlilleri ve diğer tüm tetkikleri giriyor. Üniversite hastanelerine gelen hastaların büyük bir çoğunluğunu da tıbben zor vakalar oluşturduğu için, hemen her hastanın maliyeti, ödenen ücretin üstüne çıkıyor. Ayrıca Sağlık Uygulama Tebliği'nde (SUT) belirlenen ücretlere 10 yıldır zam yapılamadığı için giderler artarken, gelirler hep aynı kalıyor. Taşeron olarak çalıştırılan güvenlik, yemekhane çalışanlarının ücretleri de üniversitenin bütçesinden ödeniyor.

Üniversite hastanelerinin gelir-gider dengesinin sağlanabilmesi için öncelikli olarak sistemin düzeltilmesi gerekiyor ve SUT kararı ile 10 yıl önce belirlenen fiyatların düzeltilmesi gerekiyor. Şu ana kadar birikmiş borçlar da medikal firmalara devlet tarafından ödenmedi. 2010 yılına kadar 250 lira karşılığında poliklinik dışında hastanede muayene yapılabiliyordu ancak daha sonra bu ücretler 100 liraya kadar düşürüldü.

10 YILDIR AYNI

Türk Tabipler Birliği (TTB) Başkanı Raşit Tükel, şu andaki verilen sağlık hizmetlerinin kâr amaçlı olduğunu, bu tür bir sistemin ayakta kalmasının mümkün olmadığını belirtti ve şunları söyledi: "Üniversitelerde verilen sağlık hizmeti için 10 yıl önceki fiyatlarla geri ödeme yapılıyor. Dolayısıyla ödenenden daha pahalı bir sağlık hizmeti ortaya çıkıyor” dedi.