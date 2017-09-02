Ticari gayrimenkulde talep patlaması

Emlak pazarlama şirketi Turyap, düzenlediği gayrimenkul açık artırmalarında ağustos ayında 463 adet ticari nitelikli gayrimenkulün satışına aracılık ederken, taşınmazların toplam değeri 419 milyon lira oldu.

Turyap'tan yapılan açıklamaya göre, gayrimenkul sektörü açısından durgun geçen yaz aylarının aksine, Ağustos'ta ticari nitelikli taşınmazların satışında büyük artış yaşandı. Satışlarda en büyük ilgi imarlı arsalarda ve dükkanlarda yaşandı. TOKİ’nin sunduğu imkanlar neticesinde birçok kişi iş kurma hayalini gerçekleştirdi. Turyap’ın düzenlediği açık artırmalarda, Türkiye genelinde ticari nitelikli gayrimenkullerde Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 290 milyonluk artış yaşanırken toplamda 408 iş yeri, 55 arsa satıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turyap Genel Müdür Yardımcısı Deniz Çağlar, ticarete olan güvenin yeniden ivme kazandığını belirterek, "Bir süredir arka arkaya çok sayıda boş dükkanın kiralık ya da satılık tabelalarıyla müşteri beklediğini görüyorduk. Girişimciler de bu yüzden korkuyordu. Eskiden yüksek hava paralarıyla dükkan kiralamalarının yapıldığı yerler gibi yeni yerler oluştu. Birçok girişimci yatırım yapmak için harekete geçti. Değerlenmesi beklenen, kentsel dönüşüm alanına giren bölgelerde talep patlaması yaşadık. Bu bölgelerdeki dükkan ve imarlı arsa satışları için açık artırma düzenledik ve rekor sonuçlar elde ettik. Kayabaşı’nda bölgenin tek ticari aksında bulunan dükkanlar, Uşak’ta ise özellikle konut altındaki iş yerleri en iyi sonuç aldığımız bölgeler arasında. Yaptığımız bu satışlarda, 2017’nin son çeyreğinde önemli bir ticari hareketlilik bekliyoruz.’’ değerlendirmesinde bulundu.

Gelişen bölgeler içerisinde İstanbul Başakşehir-Kayabaşı ve Uşak Kentsel Dönüşüm Projesi'nin yatırımcıların radarından kaçmadığının altını çizen, Çağlar, Kayabaşı’nda satışa çıkan 77 iş yerinin tamamının yüzde 100 artışla satıldığını, Uşak kentsel dönüşüm alanındaki iş yerleri için ise 1000 kişinin bayrak yarıştırdığını, yüzde 81 oranında fiyat artışıyla satışların gerçekleştiğini kaydetti.