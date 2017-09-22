THY, 40 uçak için Boeing ile masada

THY'den KAP'a yapılan açıklamada, gelecek dar gövde uçak siparişleriyle artan geniş gövde uçak ihtiyacını karşılamak amacıyla 2019 ile 2023 yılları arasında temin edilmek üzere 20+20 toplamda 40 adet Boeing 787-9 Dreamliner sipariş niyetinin Boeing ile paylaşıldığı ve görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı ise yaptığı açıklamada, "Bu uçakları filomuza katmamıza ilişkin görüşmelerimizin amacı hem 3. Havalimanı'ndaki geniş gövde ihtiyacını karşılamak, hem de Cumhuriyetimizin 100. yılında filomuzu daha da güçlendirmek" dedi ve ekledi: "Türk Hava Yolları olarak bu görüşmeler esnasında Türkiye'den temin edilecek 1 milyar dolar değerinde yan sanayi iş hacmini de değerlendirmekteyiz. Görüşmelerin sonuçlanmasında bu husus son derece önem arz etmekte."



Cumhurbaşkanı Erdoğan THY-Boeing imza törenine katıldı (FOTO-İHA-AA)

THY'nin açıklamasına göre, Boeing ve Türk hükümeti yetkilileri bugün ayrıca Türk havacılık sanayinin gelişimini desteklemek amacıyla Türkiye'nin 2023 Vizyonu hedefleri doğrultusunda tasarlanan Boeing Türkiye Milli Havacılık Girişimi'ni kamuoyuna duyurdu.

Açıklamaya göre, girişimin aynı zamanda Boeing'in Türkiye'deki varlığını güçlendirmesine de katkı sağlaması bekleniyor. Söz konusu girişim, Boeing'in araştırma, mühendislik ve kabiliyet geliştirme alanlarında devlet, Türk hava taşımacıları, havacılık hizmet şirketleri ve sanayi tedarikçileri ile yatırımlarını ve programlarını uyumlu hale getiren stratejik bir çerçevenin ana hatlarını da ortaya koyuyor.