The Walking Dead 8. sezon 5. bölüm fragmanı yayınlandı… Yeni bölüm ne zaman?

The Walking Dead 8. sezon bölümleriyle kanlı bir o kadar da heyecanlı mücadeleyi ekrana taşımaya devam ediyor. Pazar günü diziseverlerle buluşan The Walking Dead 8. Sezon son bölümü ardından aksiyon dolu bir fragman geldi. ‘The Big Scary U’ isimli yeni fragmana. “Büyük korkunç sen” sözleri damga vurdu.
Saviors’ın içindeki hesaplaşmanın ön plana çıktığı The Walking Dead 8. sezon 5. bölüm fragmanında Rick ve Daryl‘ın silahlara ulaştığını görüyoruz. Bulduklarını güvenli bir yere aktarmaya çalışan Negan, farklı işlerin peşinde koşturuyor. Negan’ın hareketleri bu kez olumlu sonuçlar alacağını gösteriyor. Öte yandan Saviors yaşananlardan kimin sorumlu olduğunu bulmaya çalışıyor.
The Walking Dead 8. sezon 5. bölümü ne zaman?
The Walking Dead 8. sezon 5. bölüm ile 19 Kasım‘da ekranlarda olacak. Sevilen dizinin sekizinci sezon bölümleri Amerika yayınından 24 saat sonra FX’te izleyici karşısına çıkacak.
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