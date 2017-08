“The Handmaid’s Tale’a TCA’dan İki Ödül!

Çok satan romanların yazarı Margaret Atwood’un klasikleşen, Türkçeye de “Damızlık Kızın Öyküsü” adıyla çevrilen romanından uyarlanan ve Amerika’da televizyon eleştirmenlerinden çok olumlu yorumlar alan The Handmaid’s Tale, şimdi de Emmy’nin provası olarak görülen Televizyon Eleştirmenler Birliği (TCA) töreninde “En başarılı program” ve “En başarılı drama” ödüllerini kazandı.

The Handmaid’s Tale, totaliter bir yönetim biçimine sahip Gilead hayalî kentindeki “damızlık” kadınları anlatan distopik bir hikâye. Diziye göre, çevre felaketleri ve düşen doğum oranları sebebiyle Gilead’da kadınlara mülk muamelesi yapılmaya başlanır.

Kalan birkaç doğurgan kadından biri olan Offred da (Elizabet Moss), ülkenin önemli bir askerinin evinde, damızlık olarak hizmet vermek zorunda kalan bir kadındır. Ve Offred’in bu korkunç dünyada tek bir amacı vardır; hayatta kalıp ondan koparılan kızını bulmak…

Başrollerini Elisabeth Moss (MadMen), Joseph Fiennes (American Horror Story: Asylum, Shakespeare in Love), Samira Wiley ( Orange is the New Black) ve Alexis Bledel (Gilmore Girls) gibi ünlü yıldızların paylaştığı The Handmaid’s Tale sadece BluTV’de.