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TESK’ten pozitif ayrımcılık talebi

Hürriyet Haber
29.10.2017 - 21:10 | Son Güncelleme:

TÜRKİYE Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Palandöken, sicil kayıtlarına göre son üç yılda kadın esnaf ve sanatkar sayısında yaklaşık 48 bin artış görüldüğünü belirterek, "Kadınların iş hayatında daha aktif olarak yer almaları için pozitif ayrımcılık yapılmalı" ifadesini kullandı.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, kadın istihdamını artırmanın toplumsal ve ekonomik kalkınma için önemli bir unsur olduğuna işaret ederek, sicil kayıtlarına göre son üç yılda kadın esnaf ve sanatkar sayısında yaklaşık 48 bin artış görüldüğüne dikkati çekti. Palandöken, kadınların iş hayatında daha aktif rol almaları için pozitif ayrımcılık yapılması gerektiğini belirterek, "Kadınların iş hayatına katılmaları için girişimcilik projeleri desteklenmeli. Ayrıca kadınlarımıza üst limiti 200 bin liraya çıkarılan esnaf kredisi kadın girişimciler için 250 bin lira olarak uygulanmalı. Öte yandan bankalar, özellikle işyeri açmaksızın evlerde üreterek girişimci olma potansiyeli yüksek kadınlara mikro kredi vererek kadın girişimci sayısının artmasına destek vermeli” dedi.

Etiketler: TESK , kadın istihdamı , gazetehaberleri
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