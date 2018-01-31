Tekstil kralı cezayı ödeyemezse hapse girecek

YARIM ASIR ÖNCE TEMELİ ATILDI



Temeli 1969’da 10 metrekarelik bir atölyede atılan Sabri Özel’in Türkiye genelinde 60 kadar mağazası bulunuyordu. Ancak şirket iki yıl önce, girdiği mali krizi aşamayınca iflas ertelemeye başvurmuştu. İflas erteleme başvurularının da KHK ile yasaklanması ile şirket hacizlere karşı korumasız konuma geldi.

FABRİKASI DA KAPANDI

Sabri Özel’in mağazaları birer-birer kapanırken dev fabrikası ise kapandı. Faaliyetleri duran Sabri Özel’e karşı başlatılan icra takiplerinden birinde ise önemli bir gelişme yaşandığı anlaşıldı. Sabri Özel’e verdiği tekstil ürünlerine karşılık 100’er bin liralık 3 ayrı çek alan T.K., çeklerin karşılıksız çıkması nedeni ile bir yandan icra takibine geçerken diğer yandan da icra ceza mahkemesinde dava açtı.

BAŞVURU GERİ ÇEVRİLSİN

Alacaklı T. K.’nin avukatı Üzeyir Bilgin mahkemeye yaptığı başvuruda, Sabri Özel’in verdiği çeklerin karşılıksız çıktığına işaret ederek, cezalandırılmasını talep etti. Özel’in avukatı Büşra Tiryaki ise başvurunun reddine karar verilmesini istedi. İstanbul 22. İcra Ceza Mahkemesi 23 Ocak’ta yapılan ilk celsede kararını verdi.

BİR TAKSİT BİLE ÖDENMEZSE…

Mahkeme, Özel’in, ödenmeyen her bir çek için 500’er gün adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme, söz konusu cezayı günlüğü 20 TL’den toplam 295 bin 77 lira adli para cezasına çevirdi. Karara göre Özel, söz konusu cezayı 10 eşit taksit halinde ödeyebilecek. Karara göre, eğer taksitlerden biri dahi ödenmezse, paranın kalan kısmının tamamı tahsil edilecek, ödenmeyen adli para cezası ise doğrudan hapis cezasına çevrilecek. Bu karara karşı davalı tarafın İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf başvurusu yapma hakkı bulunuyor.



İŞ KADINININ DA HAPSE GİRME RİSKİ VAR

BU arada karşılıksız çeke hapis cezasına ilişkin 2016 ortasında yapılan yasal düzenleme ise tartışmalara yol açmış durumda. 5941 sayılı Çek Kanunu’nunda yapılan değişiklik 9 Ağustos 2016’da Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Son yasal düzenleme karşılıksız çeke hapis yolunu açıyor. Ancak, yasal düzenlemeden önce kesilen bazı çek sahiplerinin de hapse girme riski bulunuyor. İstanbul'da 32 yıl boyunca tekstil işi yapan, dünyaca ünlü bir çok marka ile çalışan bir iş kadını da benzer bir süreç ile yüz yüze. Adının açıklanmasını istemeyen iş kadını, işlerinin bozulması nedeni ile faaliyetlerini durdurduğunu aktararak "Bizim çeki düzenleme tarihimiz yasadan önce. Ancak çekin ödenme tarihi yasadan sonraki bir tarihe denk geldi. İşlerimiz durduğu için ödeyemedik. Şimdi mahkemenin önümüzdeki günlerde vereceği kararı bekliyoruz" dedi.



YASADAN ÖNCE KESENE CEZA OLMAMALI

Avukat Fırat Epözdemir, “Yasada bir belirsizlik var. Düzenleme tarihi yasadan önce olan ödeme tarihi ise yasanın yürürlüğe girmesinden sonra olan bazı çeklerin sahipleri de hapse girme riski söz konusu. Aslında yasa çıktığı zaman bunun da açıklığa kavuşturulması gerekirdi. Örneğin, çeklerin üzerindeki basım tarihleri esas alınarak bir düzenleme yapılabilirdi. Ancak böyle bir hüküm yasada yer almadı. Ceza hukukunun en temel prensiplerinden biri de 'suçta ve cezada kanunilik' ilkesidir. Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenen çekler için, kişiye bu suçtan dolayı ceza verilemeyeceği kanaatindeyiz” dedi.