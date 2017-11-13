Tavuk yumurtası üretimi azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı Eylül ayı kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıkladı. Buna göre, tavuk yumurtası üretimi Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,02 azalırken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,1 arttı.

Kesilen tavuk sayısı 88 milyon, kesilen hindi sayısı ise 426 bin adet oldu. Kesilen tavuk sayısı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 20,7 azalırken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,3 arttı. Eylül ayında kesilen hindi sayısı ise bir önceki aya göre yüzde 17,5 azalırken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,6 arttı.

Tavuk eti üretimi 155 bin 7 ton, hindi eti üretimi ise 4 bin 515 ton olarak gerçekleşti. Tavuk eti üretimi Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 19,7 azalırken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,5 arttı.

Eylül ayında hindi eti üretimi ise bir önceki aya göre yüzde 15,9 azalırken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,6 arttı.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre tavuk eti üretimi bir önceki aya göre yüzde 0,7 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış seriye göre ise tavuk eti üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,5 arttı.