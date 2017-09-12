Tarih, kültür ve turizm kenti dolu dolu bir festival için hazır

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Başkent Ankara’nın kültür ve turizm kenti Beypazarı, “Uluslararası Beypazarı Festivali” hazırlıklarını tamamladı. 15-16-17 Eylül 2017 tarihlerinde düzenlenecek festival, birçok sanat, kültür ve spor etkinliğine ev sahipliği yapacak. Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, belediye olarak Türkiye'nin çeşitli il ve ilçelerinden yöresel yemek ve sanat tanıtımlarının yapıldığı, kültürlerin kaynaştığı Uluslararası Beypazarı Festivali’ni 23. kez gerçekleştirmenin heyecanı içinde olduklarını söyledi.
AÇIK HAVA MÜZESİ VE YAŞAYAN TARİH
Her yıl binlerce kişiyi ağırladıklarını belirten Başkan Kaplan, “Festival, şölen havasında geçen, ilçemizin güzelliklerini, değerlerini vitrine çıkardığımız en önemli günlerimizden. Dolu dolu bir festival için hazırlıklarımızı tamamladık. İlçemiz adeta bir açık hava müzesi ve yaşayan bir tarih. Küçük akbabaların göç yolunun son durağı, vaşakların, geyiklerin, vahşi doğanın, en bakir ve en doğal kanyonların, doğal göletlerin, yaylaların, trekking bisiklet parkurlarının, doğal keşfedilmemiş ormanların merkezi konumundadır. Görülmeye değer bir yerdir. Bu güzellikleri gelip görmek isteyen vatandaşlarımızı, özellikle festivalimizin gerçekleştirileceği bu tarihlerde ilçemize bekliyoruz" dedi.
15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANILACAK
Beypazarı Festivali yine yoğun ve renkli programı ile dikkat çekiyor. Festivalin ilk günü 15 Temmuz şehitleri için anma programı düzenlenecek. Saygı duruş ve Kuran tilavetini ardından festival programını geçilecek.
NEŞET ERTAŞ ANILACAK
Ustaya saygı bölümünde 2012 yılında aramızdan ayrılan Türk Halk Müziği Sanatçısı Neşet Ertaş, Türküleriyle ve hatıralarıyla anılacak. İsmail Altunsaray, hologramda Neşet Ertaş ile birlikte düet yapacak, ustanın türkülerini seslendirecek, hayatından anekdotlar aktaracak.
FERHAT GÖÇER COŞTURACAK
Ünlü sanatçı Ferhat Göçer, festival kapsamında hayranlarıyla buluşacak. Sanatçı, birbirinden güzel şarkılarıyla festival katılımcılarına unutulmaz anlar yaşatacak. Ayrıca 3 gün sürecek festivalde; Kral FM’in sevilen programcısı Gönül Dostu Şener’in sunumunda Merve Özbey ve Erdem Kınay, Hamdiye Erol, İbocan konser verecek, çeşitli yöresel ürün, hediyelik ağaç eşya stantları ve sergiler açılacak, stant-up, halk oyunları ve animasyon gösterileri yapılacak.
Ata sporlarına yer verilecek. Okçuluk gösterileri, atlı gösteriler, deve kervanı Seymen ekibi gösterisi düzenlenecek. Atatürk parkı sahnesinde yabancı folklor grupları etkinliği yapılacak. Ankaralı yerel sanatçıların konserleri, defileler, yemek yarışmaları, çocuk oyunları, talk showlar festival katılımcıları unutulmaz anlar yaşayacak. Beypazarı’nda türbesi bulunan Osmanlı İmparatorluğu’nun kurucusu Ertuğrul Gazi'nin babası Gazi Gündüzalp için de anma etkinliği düzenlenecek.
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