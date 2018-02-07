Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Haberler >Ekonomi>Süryanilere mal varlıkları iade ediliyor

Süryanilere mal varlıkları iade ediliyor

Hacer BOYACIOĞLU/ANKARA
07.02.2018 - 00:24 | Son Güncelleme:

TORBA tasarıdan “Süryani Cemaati” sürprizi çıktı.

Tasarıyla, daha önce kamuya devredilen Süryani Cemaati’nin mal varlıklarının bir kısmı geri veriliyor. Tartışmalı süreç, Mardin’in büyükşehir olması ve köylerin mahalleye dönüştürülüp il idaresine bağlanmasıyla başlamıştı. Mardin Valiliği Devir Tasfiye Paylaştırma Komisyonu, Süryanilere ait çok sayıda kilise, manastır, mezarlık gibi mülkleri kamu kurumlarına devretmişti. Midyat Süryani Deyrulumur Mor Gabriel Manastırı Vakfı avukatı Rudi Sumer, torba tasarıya eklenen maddeyle sorunun kısmen çözüldüğünü belirtip şöyle devam etti: “İadesi planlanan 30 mal varlığı arasında Mor Melki, Mor Yakup Mor Dimet Manastırı var. Bu üçü önemli.”

Etiketler: süryani , torba yasa , Süryani Cemaati
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri