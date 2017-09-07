Survivor Nagihan'ın başına talih kuşu kondu

“Ah Be İstanbul” filmiyle beyazperdeye adım atan milli alet, Ramiz Özbay ile Varol Porsemay’ın sahibi olduğu Hollywood Prodüksiyon’un davetlisi olarak Hollanda’ya gitti. Yönetmenliğini Salar Zarza’nın yaptığı “Out for Vengeance” filminde rol alan Karadere, Amsterdam’da düzenlenen bir organizasyona da katıldı.

Karadere davette Pamela Anderson, Mishael Lopes Cardozo, Michael Madsen, Michael Dudikoff gibi ünlü Hollywood yıldızlarıyla bir araya geldi. Fransız bir yapımcıdan Hollywood’da çekilen filmde rol alması için teklif aldığını açıklayan Karadere, “Oyunculuk en az spor kadar disiplin isteyen bir iş. Uluslararası bir başarı elde etmek adına Los Angeles’ta oyunculuk derslerine başlayacağım. Teklifi de değerlendireceğim” dedi.

Hollandalı ünlü oyuncu Mishael Lopes Cardozo ile birlikte objektife poz verdi.



